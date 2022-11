NEWS

Debora Parigi | 10 Settembre 2022

Angela Nasti Chiara Nasti

I nuovi pigiami di Angela Nasti

In questi giorni Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti, ha lanciato una nuova linea di pigiami per il suo brand Change of Angeles. L’ex tronista di Uomini e donne ha infatti realizzato dei nuovi indumenti per dormire che a quanto pare hanno fatto strocere il naso. È nata una vera e proprio polemica su questi capi di abbigliamento. Il motivo sarebbe il prezzo, considerato esagerato per il materiale usato.

A tal proposito, un’influencer e scrittrice ha espresso in maniera molto dura loa sua opinione su questi pigiami. Stiamo parlando di Valentina Schifilliti, meglio conosciuta sui social come La Rotten. Sul suo profilo Instagram ha iniziato lanciando frecciatine alla sorella di Angela, cioè Chiara Nasti:

“È uscita la collezione di pigiami di Angela Nasti, sorellina della più nota Chiara. Quella della proposta di matrimonio all’Olimpico, quella che dice che le altre si “svaccano” in gravidanza ma lei no. Quella che risponde agli insulti con ‘Se voglio, ti compo la vita, sfigato”, quella che mi bloccò anni fa per aver detto che rifarsi il seno al 16 anni è da galera per il chirurgo che accetta di operare una ragazza in fase di sviluppo. E che dei genitori che acconsento a un’operazione simile sono da assistenti sociali. Quella che negò fino alla morte di essersi rifatta e che quella esplosione fosse dovuta allo sviluppo, infatti poi s’è proprio visto che fosse lo sviluppo”.

Detto questo Valentina è arrivata al punto riguardo questi nuovi pigiami facendo notare il prezzo molto alto, soprattutto considerando il materiale con cui sono fatti: “270 euro per un pigiama (il cui gusto è soggettivo, per carità, ma dai cinesi ho trovato meglio) che, per curiosità, ho voluto vedere di che materiale fosse fatto. 270 euro per un raso poliestere. Che posso dire per farmi capire meglio nel loro gergo? ‘A facc ro’ cazz!’.”

In pratica per un pigiama della nuova linea di Angela Nasti fatto di raso poliestere bisogna sborzare la bellezza di 270 euro. Non sono molto diversi gli altri due tipi. Il pigiama corto ha un costo di 215 euro, mentre la camicia da notte 225 euro. Per le vestaglie il prezzo è di 260 euro, tutti i capi sono appunto in raso poliestere.

Molti utenti si sono trovati d’accordo con La Rotten, anche perché ci sono altri marchi che fanno indumenti intimi e da notte di materiali decisamente più pregiati a prezzi minori.