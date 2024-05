Chiara Rabbi diventa Chiara Rabbia, la diretta di fuoco contro l’ex Davide in cui spiffera tutto

NEWS

Debora Parigi | 27 Maggio 2024

Uomini e donne

Dopo lo scambio di frecciatine social, l’ex di Uomini e donne Chiara Rabbi ha rotto il silenzio e ha raccontato tutta la sua verità sulla fine della storia con Davide Donadei. In una diretta Instagram ha fatto tante rivelazioni dopo due anni dalla fine di quella relazione.

Le rivelazioni di Chiara Rabbi sulla fine della sua storia con Davide Donadei

Di recente Chiara Rabbi ha pubblicato un TikTok un video in cui doveva fare la classifica delle coppie uscite di recente da Uomini e donne e ha messo all’ultimo posto lei e Davide Donadei. Lei ha sempre fatto video ironici di questo tipo, ma lui le ha risposto dicendo che erano stati benissimo insieme. Per ripicca lui ha fatto lo stesso video mettendo la coppia al primo posto.

A questo punto Chiara si è davvero arrabbiata e ha commentato anticipando che avrebbe raccontato tutta la verità perché era stufa. Nel suo commento ha citato una persona di cui lei era gelosa e con la quale poi Davide è stato. Poi ha citato l’ex fidanzata di un suo carissimo amico e infine anche la non scelta Beatrice. Cosa è accaduto quindi? Alle 16 di oggi, lunedì 27 maggio, Chiara Rabbi ha fatto una diretta su Instagram e ha raccontato tutto. Cerchiamo quindi di riassumervi le sue parole.

Come sappiamo la storia tra loro è finita dopo varie scenate di gelosia da parte di Chiara che hanno portato all’esasperazione Davide. A distanza di tempo, però, è venuto fuori che la sua gelosia era fondata. Inoltre lei non era d’accordo sulla partecipazione di lui al GF. Lei è stata molto male dopo la fine della storia fino a dimagrire molto. Quando ha deciso di tornare a uscire si è ritrovata ad essere illusa da lui perché aveva delle gentilezze nei suoi confronti. Trasferitasi a Milano, lei si è fatta gli affari suoi fino all’ingresso di lui al GF. Qui Davide ha iniziato a parlare di lei e Chiara c’è di nuovo stata male perché ancora innamorata. Ha anche saputo che l’ex fidanzata del suo amico era stata con Davide prima del GF e quindi era arrabbiata perché lui aveva parlato di Chiara al reality.

Tra Chiara Rabbi e Davide Donadei c’è stato un riavvicinamento dopo il GF con anche la famosa serata in discoteca in cui l’ex tronista ha sbroccato. Dopo tanto tempo hanno chiarito, ma lei è venuta a sapere che la ragazza di cui lei era gelosa continuava a scrivere a lui perché arrabbiata del ritorno di fiamma. Quindi ci sono stati dei tira e molla dove alla fine lei c’è sta male di nuovo, ma poi ha aperto gli occhi e ha capito che non era più il caso di continuare. A ottobre ha iniziato a frequentare una persona, ma Davide ha iniziato a cercarla mettendola anche in situazioni scomode con questo nuovo ragazzo (con cui si è lasciata a inizio maggio). Lui ha riprovato più volte a stuzzicarla, ma lei non l’ha considerato. Poi ha ricevuto la segnalazione del finto gossip con Beatrice ma è passata oltre.

Il succo della storia è che secondo Chiara Rabbi questa situazione deve finire. Lei non è più innamorata di lui. Ed è convinta che anche Davide Donadei non lo sia più di lei. Semplicemente l’ex tronista ogni tanto, per far credere cose ai follower e creare hype, continua a stuzzicarla e invadere i suoi spazi. Questo non le permettere nemmeno di andare avanti con la sua vita. Tra l’altro ha aggiunto: “Mi ha commentato quel TikTok perché gli sponsor sono finiti”, facendo intendere che appunto lo faccia per guadagnare qualcosa. In tutto il suo racconto Chiara ha anche aggiunto che una persona della famiglia Davide continua a scriverle per aggiornarla su di lui, ma lei non risponde.

Chiara non ha salvato la diretta sul suo profilo Instagram, quindi non può essere riguardata. Speriamo comunque di essere riusciti a riassumervi tutto quello che ha detto.