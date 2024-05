NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

Amici 23

In queste ore Ayle ha fatto una dedica social per augurare buon compleanno a Lucia: è ritorno di fiamma tra gli ex allievi di Amici 23?

In questi giorni si è parlato della presunta rottura tra Ayle e Lucia dopo Amici 23. Tuttavia poco fa il cantante ha fatto una dolce dedica social in occasione del compleanno della ballerina e si è così ipotizzato a un ritorno di fiamma.

Gli ex allievi di Amici 23 di nuovo insieme?

Come in molti di certo ben sanno, nella casetta di Amici 23 è nato un feeling speciale tra Ayle e Lucia. Tuttavia i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi hanno deciso di uscire allo scoperto soltanto dopo aver lasciato il programma e hanno così iniziato a mostrarsi insieme anche sui social. Qualche giorno fa però qualcosa ha fatto preoccupare il web. Proprio il cantante infatti ha eliminato dal suo profilo le foto con la ballerina, smettendo anche di seguirla su Instagram. A quel punto si è parlato di presunta rottura e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo tra i due.

I diretti interessati tuttavia non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. Poco fa però è accaduto dell’altro che ha riacceso le speranza dei fan e che ha fatto ipotizzare che per la coppia ci sia stato un ritorno di fiamma. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Come qualcuno saprà, proprio oggi Lucia festeggia il suo compleanno. Per l’occasione così Ayle ha pubblicato due storie per fare gli auguri alla ballerina, che ha anche ripreso a seguire. Secondo i più dunque gli ex allievi di Amici 23 sarebbero tornati insieme, per la gioia dei fan che stanno sostenendo questa bellissima coppia.

Attualmente però non sappiamo cosa stia accadendo tra Ayle e Lucia, ma di certo nei prossimi giorni potrebbero arrivare informazioni più certe in merito. Al cantante e alla ballerina nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo.