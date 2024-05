La guerra degli ex! Davide stuzzica Chiara, lei s’infuria: “Ora parlo, così smetti di rovinarmi la vita”

Social

Andrea Sanna | 27 Maggio 2024

Dopo la mossa social dell’ex Chiara Rabbi, ora anche Davide Donadei ha stilato la classifica delle coppie di Uomini e Donne. A differenza della sua vecchia fiamma, però, ha posizionato loro due al primo posto, suscitando le reazioni del web.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del botta e risposta a distanza tra due ex volti di Uomini e Donne. Facciamo riferimento a Chiara Rabbi e Davide Donadei. Usciti insieme dal dating show targato Maria De Filippi, la loro relazione si è interrotta e da quel momento, nonostante i rumor di presunti ritorni di fiamma, non c’è stato nulla da fare.

Nonostante ciò, pare però che l’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei non si sia arreso. Anzi. Tutto è iniziato quando di recente Chiara Rabbi ha postato un video su TikTok. L’influencer ha stilato una classifica delle coppie del programma. Nel momento in cui è giunta a lei e Davide, li ha posizionati all’ultimo posto. Questo gesto ha provocato la reazione di Donadei, con la replica piccata della Rabbi.

Adesso è stato Davide Donadei a fare lo stesso. A differenza della sua ex “scelta” di Uomini e Donne, però, ha pensato bene di posizionare la loro storia al primo posto. Ecco il video che ha ottenuto numerosi commenti e visualizzazioni da parte dei fan…

Esattamente come accaduto a parti inverse, anche Chiara Rabbi ha pensato bene di intervenire e commentare il gesto di Davide Donadei. Sotto al video pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne compare quanto segue:

“Ma la tua tro**a amica di cui ero gelosa che ne pensa? La ex del mio amico come come sta? La tua non scelta che dice? Fine dei giochi, ora racconto, così la smetti di rovinarmi la vita. P.S: giusto una stella cadente che ha sbattuto la testa puoi essere!”

La risposta di Chiara Rabbi a Davide Donadei – Uomini e Donne

A differenza di quel che ci si poteva aspettare, Davide Donadei non ha ancora replicato alla sua ex fidanzato. Vedremo se deciderà di intervenire nelle prossime ore e se questo battibecco a distanza tra i due ex di Uomini e Donne proseguirà o meno.