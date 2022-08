1 Arriva la reazione di Chiara Rabbi

Sono passate alcune settimane da quando Chiara Rabbi e Davide Donadei hanno annunciato la fine della loro relazione. Dopo un anno e mezzo insieme, i due ex protagonisti di Uomini e Donne a seguito di una lunga crisi hanno preso strade diverse, pur non svelando i reali motivi che hanno portato alla rottura. Nelle ultime ore inaspettatamente l’ex tronista è finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, dopo che è stato beccato insieme a Roberta Di Padua, ex Dama del Trono Over. I due sono stati immortalati mentre cenavano, e a riportare la notizia è stato Pipol Gossip, che ha scritto:

“Adesso accanto a Davide c’è una nuova “dama” inaspettata… stiamo parlando di Roberta Di Padua (ex protagonista di ‘Uomini e Donne Over’). I due cenano, trascorrendo insieme tutto il resto della serata. Cosa succederà? Sarà davvero la volta buona per l’ex tronista, o solo l’ennesimo fuoco di paglia?”.

Le foto di Davide Donadei e Roberta Di Padua a cena insieme hanno naturalmente fatto il giro del web, arrivando fino alla stessa Chiara Rabbi. Sui social così è arrivata la reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha chiesto ai suoi fan di non inviarle nessuna informazione sul suo ex fidanzato. Queste le parole di Chiara in merito:

“Non ho intenzione di vedere nient’altro. Non mi inviate proprio nulla per favore! Ve lo chiedo come un’amica. Vi ringrazio per la solidarietà e brindo a noi”.

#uominiedonne la reazione di Chiara Rabbi dopo aver visto le foto del suo ex Davide Donadei a cena con Roberta Di Padua pic.twitter.com/udPX5NbfYH — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) August 30, 2022

Sembrerebbe dunque che Chiara Rabbi abbia le idee ben chiare, e sembrerebbe essere decisa a voltare del tutto pagina. Nel mentre in questi giorni si è mormorato che l’ex corteggiatrice avesse un flirt con un noto calciatore. Andiamo a rivedere di chi si tratta e il suo intervento.