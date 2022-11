NEWS

Nicolò Figini | 30 Novembre 2022

Lo sbaglio di Christian Stefanelli

In queste ore su Twitter diversi utenti stanno andando contro Christian Stefanelli, ex allievo della passata edizione di Amici. Lui è stato molto amico, e lo è ancora oggi, di Mattia Zenzola. Quest’ultimo, nei giorni appena trascorsi, è stato molto criticato sul web a causa del suo comportamento per quanto riguarda il prendersi la responsabilità delle proprie azioni dentro la casetta di Amici 22. Secondo diverse persone, infatti, non si starebbe comportando nel migliore dei modi e per tale ragione Christian ha deciso di difenderlo. Il suo modo di fare, però, sembra non piacere a molti, i quali rispondo per esempio con:

“E pensar che c’è gente che segue veramente Christian Stefanelli ma riprendetevi che quello là non merita che le ca*zate che gli escono dalla bocca vengano lette e likate, spero che con il tempo vi rendiate conto“.

Tra i vari commenti che ha scritto Christian Stefanelli ne troviamo anche uno che riguarda l’aspetto fisico di una persona che ha interagito con lui. Non conosciamo l’identità dell’utente perché il ballerino ha messo l’account Twitter privato e per tale ragione dobbiamo rifarci alle parole del web e a uno screen che sta girando. Cliccando QUI si può vedere l’immagine in questione: “Assolutamente. Però ti serve la chirurgia plastica facciale, non lo swiffer per quella faccia ca tieni“.

Peccato, però, che a quanto pare Christian abbia solo visto la foto di Jenna Ortega e non quella della persona con cui stava litigando. Si tratta di un’attrice che negli ultimi giorni si sta facendo apprezzare in tutto il mondo grazie alla serie TV “Mercoledì” su Netflix. Voi lo seguite? Ve ne eravate accorti? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre non esiteremo ad aggiornarvi nel caso in cui succeda altro. Seguiteci, nel frattempo. per molte altre news.