1 Arriva la condanna per Christina Bertevello

Amatissima sul web (vanta oltre 700 mila follower su Instagram), l’influencer Christina Bertevello si trova a vivere un capitolo molto difficile della sua vita, iniziato nel novembre 2019. Adesso però per lei, e non solo, è arrivata la sentenza di condanna. Ma quale sarà stato il motivo che ha portato a tale provvedimento?

In base a quanto si legge da Il Corriere della Sera, come dicevamo, l’accaduto risale al novembre di 2 anni fa. Un giovane 18enne è stato dal fidanzato di Christina Bertevello in un pub di Somma Lombardo (o Somma), nel varesotto. «L’intero gruppetto, altre 3 persone coinvolte nelle accuse di vario titolo e rapina, estorsione e minacce in concorso», si legge dal sito, si è allontanato dal pub per ritrovarsi poi in un bosco. I ragazzi hanno legato ad un albero e preso a calci e bastonate il 18enne. Tra l’altro sempre il giovane ha subito delle minacce con un trapano. Ha visto anche il suo telefono rompersi in mille pezzi.

Dopo le indagini dei carabinieri di Gallarate è emerso che sia stata Christina Bertevello ad accompagnare la vittima dell’aggressione a prelevare dei soldi in contanti. Parliamo di 800 Euro che la ragazza «ha dato ad un 24enne a saldo di un debito di droga del suo fidanzato». Questo quanto si apprende da Il Corriere.

Ad avere la peggio, in questa storia, è Omar Ampollo, il fidanzato di Christina Bertevello. Pare infatti che il ragazzo ha ottenuto la condanna più alta di 3 anni e 7 mesi, ma ha patteggiato. L’influencer e altri tre amici (così come il presunto pusher), invece, sono stati condannati a 3 anni e quattro mesi con rito abbreviato, poiché hanno preso parte all’accaduto.

Ma non solo, perché a seguito di quanto successo, ha parlato anche l’avvocato della Bertevello…