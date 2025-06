Riflettori accesi sul Principato per una delle serate più esclusive dell’anno: Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco ha accolto l’élite della finanza internazionale e del mondo istituzionale per un gala privato che ha saputo coniugare impegno e raffinatezza.

Tra gli ospiti, anche due volti sempre più noti nel jet-set internazionale: Christopher Aleo, brillante CEO del gruppo iSwiss Bank, e la sua compagna, la raffinata Simona Jakstaite, creative director del brand bancario e protagonista delle principali fashion week europee.

In un contesto riservato ed elegante si sono incontrati rappresentanti di BlackRock, JP Morgan, la Banca Europea per gli Investimenti, la Fondazione Nelson Mandela, Total e alte cariche diplomatiche.

Lo sguardo di molti era puntato proprio su di loro: Christopher e Simona, coppia simbolo di una nuova generazione di leader capaci di unire business, estetica e visione globale.

Christopher Aleo, classe 1986, è una figura chiave nel panorama finanziario internazionale. Da Londra a Dubai, passando per Zurigo e New York, il gruppo iSwiss da lui fondato è attivo in hedge fund, assicurazioni, sistemi di pagamento e finanza sostenibile. Recentemente, Aleo ha lanciato ambiziosi progetti di cartolarizzazione nel settore delle energie rinnovabili in Africa e America Latina, trasformando la finanza in uno strumento concreto per lo sviluppo.

Accanto a lui, Simona Jakstaite incarna l’eleganza cosmopolita: carismatica, sempre impeccabile nei look che coniugano minimalismo nordico e charme mediterraneo, Simona è molto più di una first lady della finanza. Come direttrice creativa di iSwiss, guida la comunicazione globale del gruppo e promuove progetti filantropici e culturali in partnership con fondazioni e università.

L’evento ha toccato temi cruciali come il cambiamento climatico, la cooperazione pubblico-privata e le prospettive globali dell’economia sostenibile. Ma è stato anche un momento per rinsaldare alleanze, esplorare nuove sinergie e, perché no, lasciarsi andare a un brindisi sotto le stelle del Principato.

In un mondo in cui la finanza sembra sempre più distante, Christopher e Simona dimostrano che si può parlare di capitale umano e globale con stile e charm. Montecarlo ha fatto da sfondo perfetto a questo nuovo capitolo della loro ascesa.