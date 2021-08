1 Arrestato Ciro Di Maio

Una notizia ha scosso il mondo del piccolo schermo e parla dell’arresto del conduttore televisivo Ciro Di Maio. Il fatto ha lasciato senza parole anche i suoi fan, che ora sui social si stanno esprimendo sull’accaduto. Ma cosa è successo nello specifico da arrivare a tanto?

Stando a quanto si apprende dalle maggiori testate giornalistiche, tra tutte Ansa e Il Corriere della Sera, Ciro Di Maio pare si sia fatto inviare dall’Olanda un litro di Gbl, la cosiddetta «droga dello stupro». Il presentatore è stato quindi prelavato dai carabinieri per «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti su disposizione del pm di turno di Milano Leonardo Lesti nelle indagini della Squadra mobile. La sostanza è stata sequestrata», si legge sul sito dell’Ansa.

Nel dettaglio Il Corriere ha rivelato qualche dettaglio in più sull’accaduto, facendo sapere come Ciro Di Maio si sia fatto recapitare il pacco nel lussuoso loft a Nolo, vicino a viale Monza. La polizia ha seguito infatti il percorso dell’ordine per arrivare poi all’arresto del presentatore. Oltretutto sembra che le indagini da parte della Squadra Mobile, che con accuratezza ha svolto dei controlli piuttosto certosini, poiché queste sostanze pare siano molto diffuse nelle cosiddette “feste private delle droghe e tra esse spunta proprio quella che ha incastrato Di Maio.

Come spiega Il Corriere della Sera il Gbl non è altro che il gamma-butirrolattone, un «liquido incolore che ha effetti simili ai barbiturici e può essere miscelato in acqua o altre bevande». Ma ora che accadrà a Ciro Di Maio e come si è arrivati al suo arresto?