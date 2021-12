1 Il messaggio di Clarissa Selassié a Jessica e Lulù

Clarissa Selassié negli ultimi tempi, dopo la sua eliminazione, si è fatta molto sentire sui social per continuare a supportare le sorelle Jessica e Lucrezia ancora all’interno del Grande Fratello Vip. Di recente, infatti, ha inviato un videomessaggio alle due che si sono anche molto commosse. Andiamo, perciò, a sentire le sue parole: “Keep on going. Forti, continuate il vostro percorso pazzesco. Questa esperienza bellissima che dovete continuare. Vi amo, siete amatissime“.

A questo punto le parole dell’ex gieffina si rivolgono direttamente a Lulù: “Lulù, forza. Vai da sola. Da sola, continua da sola“. In molti qui hanno colto un certo riferimento. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un riavvicinamento tra la Principessa e Manuel, il quale aveva invece deciso di allontanarsi per poi ora ritornare da lei: “Adesso le cose sono cambiate. Sento che ci siamo compresi. Calcola che io ripenso spesso alle cose che dico. Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto. A livello mentale non mi riconoscevo in quello che avevi combinato, perché io non sono così“.

Ad ogni modo, comunque, il messaggio di Clarissa Selassié è proseguito anche rivolto a Jessica: “Mi raccomando Jessi. Ti amo… Vi amo, vi adoro. Siamo tutti fieri di voi. Vi salutano tutti. Vi amo e continuate con il vostro percorso pazzesco“. Già in precedenza aveva voluto sostenere le sorelle, poco dopo aver dovuto abbandonare la Casa:

Mi hanno spezzato il cuore le lacrime di mia sorella Jessica dopo la puntata. Perché in quelle lacrime c’è tutto il dolore della nostra famiglia e il dispiacere di non poter continuare insieme il viaggio. Lulù… Cosa posso dire dell’anima fragile del nostro cuore? Non commento e mi aspetto che uscirà più forte e sicura di sé per affrontare quello che di bello la vita ha riservato per lei. Perché io ci credo che dopo il buio arriva sempre la luce.

Continua…