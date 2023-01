NEWS

Nicolò Figini | 8 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le urla per Andrea da Clarissa Selassié

In queste ultime ore Clarissa Selassié è tornata al Grande Fratello Vip. Non come concorrente, ma al di fuori delle mura dell’abitazione dei vipponi. Con un megafono, infatti, ha voluto confessare la sua cotta per Andrea Maestrelli. Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, la Principessa ha gridato: “Sono pazza di te, ti aspetto fuori e accenna con ‘sti limoni“. In questo caso ha fatto riferimento al bacio che si è scambiato per gioco con Giaele, la quale poco dopo ha avuto una reazione. Dopo essersi interrogati su chi potesse essere a urlare, i vipponi sono giunti alla conclusione che si trattasse di Clarissa e Lulù.

Quest’ultima, però, sui social ha negato tutto. L’unica delle tre ex vippone lì presente era la più piccola. Fatto sta che la De Donà ha storto il naso e parlando con Oriana ha affermato: “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare. Io non lo so, non ce la faccio più“. Fatto sta che la Selassié ha parlato del suo interesse per Maestrelli subito dopo questo episodio.

Tra le urla ad Andrea gli hanno detto “Accanna con sti limoni”



Giaele: Io faccio il gioco della bottiglia, bacio un ragazzo, e c'ho Dana che rosica, queste che vengono a urlare…



Con la regia che inquadra la foto delle Princess 💀#GFvip pic.twitter.com/JP7Sfh6glE — Paola. (@Iperborea_) January 7, 2023

Come riporta anche il sito FanPage, infatti, la Princess ha dichiarato quanto segue: “Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza”, spiega. “Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Quando esci ti porto a casa e sei mio’. Per questo gli ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma ero io“.

Voi che cosa ne pensate? Andrea aspetterà Clarissa Selassié? Staremo a vedere. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.