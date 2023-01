NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Gennaio 2023

C'è Posta per te

I retroscena su C’è Posta Per Te

Ieri sera è partita ufficialmente la nuova edizione di C’è Posta Per Te, che ha tenuto incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Inizio col botto dunque per l’amato programma di Maria De Filippi, che da anni si conferma essere una delle trasmissioni di punta Mediaset. Ma vi siete mai chiesti cosa accade ai destinatari della posta e le regole che la persona (o le persone) in questione deve seguire? A svelarlo è un’ex protagonista del programma, che nel corso di un’intervista a Vice.com ha raccontato tutto quello che accade dietro le quinte della trasmissione. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Regole da seguire? Ce ne sono abbastanza: la redazione ci tiene molto a mantenere la veridicità del programma, quindi appena arrivati in albergo ti fanno consegnare i cellulari e da quel momento se hai bisogno di avere contatti con l’esterno puoi farlo solo tramite i loro mezzi. In più nei giorni prima alla registrazione fai diversi colloqui con degli psicologi. Nel mio caso telefonici per via del covid. Per capire come stai ma soprattutto se la tua storia è reale, per questo ti fanno molte domande personali, spesso anche la stessa da più persone ma impostata in modo diverso, per capire se ti contraddici o meno”.

Ma che altro accade ai destinatari della posta prima della registrazione di C’è Posta Per Te? Ecco cosa racconta l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi:

“Tendenzialmente, escluse necessità particolari, in albergo vai qualche giorno prima della registrazione. Questo ti permette di avere anche il tempo per parlare con diversi consulenti d’immagine e scegliere insieme trucco, acconciatura e outfit da indossare in puntata. [….] Una volta finita la registrazione ti riconsegnano i cellulari e vieni accompagnato in albergo, da quel momento in poi sei libero di fare quello che preferisci”.