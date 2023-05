NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Gian Maria Sainato arriva a L’Isola dei Famosi e imita Chiara Ferragni: ecco il gesto che non passa inosservato

Gian Maria Sainato sbarca in Honduras

Questa sera è andata in onda la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2023 e nel corso della serata non sono mancate le emozioni. A sbarcare in Honduras infatti è stato Gian Maria Sainato, che è diventato un concorrente a tutti gli effetti.

Arrivato in Palapa tuttavia il modello ha stupito il pubblico da casa e il web, imitando letteralmente Chiara Ferragni. Il nuovo naufrago del reality show infatti si è presentato con una canotta con su scritto “Pensati naufrago”, chiaro riferimento a uno degli outfit indossati dall’imprenditrice digitale in occasione del Festival di Sanremo, che portava la scritta “Pensati libera”.

Naturalmente il gesto di Gian Maria Sainato non è passato inosservato e ha già fatto discutere il web. Ma come si relazionerà il modello al resto del gruppo e come se la caverà a L’Isola dei Famosi?

Non resta che attendere per scoprirlo.