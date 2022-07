1 La motivazione di Claudio Sona

Claudio Sona è stato un tronista di Uomini e Donne nell’edizione andata in onda nel 2016. In questi giorni ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato dei reality. In particolare del motivo, secondo lui, per il quale nonostante i suoi sforzi nessuno lo abbia mai scelto per prendere parte a un programma televisivo di questo genere. Rispondendo, infatti, alle domande di Pipol TV ha affermato: “In verità me lo chiedo anche io da tanto tempo e l’unica risposta che riesco a darti è che ogni volta che ci provo finisce male. Torno a casa e mi pongo sempre la stessa domanda“.

Gli è stato, quindi, chiesto anche il numero di casting ai quali ha preso parte: “Quattro anni fa l’ho fatto per l’Isola dei Famosi e l’anno successivo anche per il Grande Fratello Vip. Ma niente… ho raccolto solo aria“. Ma per quale ragione non ha mai passato un provino? Ecco la sua motivazione:

Credo di avere una storia poco drammatica. Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura “tremendo”. Io ho avuto una vita estremamente normale. Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta.

Nell’intervista viene fatto notare che Claudio Sona ha comunque una fanbase molto solida. Quale pensa che sia il suo sbaglio? Secondo lui non ha mai fatto niente di male o di cui pentirsi:

In niente. Dai casting sono sempre tornato soddisfatto. Non voglio provocare nessun tipo di reazione, ma c’è da dire che sono un omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in televisione. Sono molto “sulle mie”. Certo, ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere.

Le dichiarazioni di Claudio Sona proseguono…