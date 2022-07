1 Crisi per la coppia di Uomini e Donne

In queste settimane diverse coppie di Uomini e Donne sono finite al centro dell’attenzione mediatica. Solo di recente infatti Matteo Ranieri e Valeria Cardone, dopo una manciata di mesi dall’inizio della loro storia, hanno annunciato la rottura, a seguito di diverse incomprensioni. Successivamente si è mormorato che a essere ai ferri corti fossero anche Luca Salatino e Soraia Ceruti, che tuttavia poche ore fa hanno smentito i pettegolezzi sul loro conto. Come se non bastasse solo nella giornata di ieri è arrivata voce che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione siano nuovamente in crisi e che stavolta le cose sarebbero più serie del previsto. Secondo le indiscrezioni infatti pare che l’ex tronista e il suo compagno dormirebbero addirittura in camere separate. Adesso come se non bastasse giunge un altro pettegolezzo, che sta già facendo discutere il web.

Stando a quello che svela Deianira Marzano infatti, sembrerebbe che anche un’altra coppia di Uomini e Donne stia attraversando una forte crisi. Parliamo di Davide Donadei e di Chiara Rabbi, che all’incirca un anno e mezzo fa hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi. Stando a quello che svela l’influencer partenopea, sembrerebbe che l’ex corteggiatrice sia tornata a Roma, e che al momento dunque tra lei e il suo compagno ci sarebbero delle incomprensioni. Questo quello che svela Deianira:

“Chiara e Davide Donadei: forte crisi. Lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile”.

Cosa starà accadendo dunque tra Davide e Chiara? I due staranno davvero affrontando una crisi? Attualmente gli ex protagonisti di Uomini e Donne non sono ancora intervenuti per confermare o smentire le dicerie, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore possano arrivare delle informazioni certe a riguardo. Mentre attendiamo di saperne di più, andiamo a rivedere cosa è accaduto alcuni giorni fa, quando una storica coppia del programma ha annunciato la rottura dopo ben 6 anni di relazione.