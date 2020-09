Chi è Clelia D’Onofrio? Età, marito, Instagram, ricette e curiosità

Tutte le curiosità su Clelia D’Onofrio, giudice di Bake Off Italia 2020. Dall’età alla biografia, per passare alla marito e figli, alle ricette, alla carriera, la salute fino al profilo Instagram dove poterla seguire.

Chi è Clelia D’Onofrio?

Nome e Cognome: Clelia D’Onofrio

Data di nascita: 6 giugno 1938

Luogo di Nascita: Ascoli Piceno

Età: 82 anni

Altezza: 1,46 cm

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Giornalista e giudice televisivo

Profilo Instagram: Clelia non ha un profilo Instagram ufficiale

Clelia D’Onofrio età, biografia e carriera

Se amate Bake Off Italia non potete non conoscere Clelia D’Onofrio, pilastro della trasmissione presente sin dalla primissima edizione. Ma sapete proprio tutto su di lei? Noi di Novella 2000, con il ritorno del programma, vogliamo darvi qualche info in più sull’amata giudice e giornalista. Ecco di seguito alcuni cenni riguardanti la biografia e la carriera.

Clelia è nata ad Ascoli Piceno il 6 giugno 1938. La sua prima occupazione non è riguardante il mondo del cibo, ma l’ambito della scrittura e del giornalismo. Ha iniziato a lavorare a Milano e il primo incarico importante, per lei, è stato nella redazione di Quattroruote. Al lavoro del giornale è rimasta per oltre venti anni, consolidando sempre di più la sua figura. In una intervista rilascia a Deabyday, Clelia D’Onofrio aveva raccontato come fosse riuscita ad ottenere quel posto:

“L’editore Gianni Mazzocchi aveva fondato Quattroruote nel 1956 convinto che la macchina, come strumento di lavoro e di svago, sarebbe diventata la macchina di tutti. Donne comprese; e che l’automobile avrebbe favorito la loro emancipazione e allora, fu deciso che anche in redazione doveva esserci l’elemento femminile. Quell’elemento femminile fui io”

Per la rivista ha ricoperto sia il ruolo di editorialista che di caporedattrice. Clelia non si è occupata solo di auto, ma anche di cibo. Proprio per motivi di lavoro la d’Onofrio ha viaggiato molto per l’Italia, assaggiando varie specialità gastronomiche.

Dopo essersi occupata di Quattroruote, Clelia D’Onofrio è perciò passata all’ambito dei viaggi e dell’enogastronomia, con i mensili Meridiani e Tuttoturismo. È proprio grazie alla collaborazione con quei giornali che il suo nome ha acquisito popolarità, arrivando a pubblicare molti libri sull’arte culinaria.

Oggi, oltre che dilettarsi come giudice di Bake Off Italia, la D’Onofrio collabora con la rivista Mondo Missione e il sito mangiarebene.com.

Programmi televisivi e libri

In questi anni di carriera televisiva Clelia D’Onofrio è stata presente in varie trasmissioni trasmesse su Real Time. Ecco quali:

Bake Off Italia – Dolci in forno, Real Time Junior Bake Off Italia, Real Time Celebrity Bake Off, Real Time Bake Off – Stelle di Natale, Real Time Bake Off Italia – All Stars Battle, Real Time

Ma non solo, perché il giudice di questa edizione di Bake Off ha scritto anche diversi libri sulla gastronomia e l’arte culinaria:

l Cucchiaio d’Argento Regionale

Feste di Natale

Cucina Veloce

Il Cucchiaio d’Argento (1997-2011)

Clelia d’Onofrio, Il cucchiaio dei popoli

Clelia d’Onofrio, Rugiada a colazione. Storia di un’amicizia: emozioni, segreti, sapori

Nel settembre 2020 ritroveremo Clelia come giudice, insieme a Csaba della Zorza, Ernst Knam e Damiano Carrara, della nuova edizione di Bake Off Italia (qui tutte le info utili sui concorrenti), condotta da Benedetta Parodi.

Ecco qualche informazione sulla vita privata di Clelia D’Onofrio.

Marito e figli di Clelia D’Onofrio

Cosa sappiamo invece della vita privata di Clelia D’Onofrio? Purtroppo non si hanno grandi notizie a tal proposito. Clelia è molto riservata riguardo la sua sfera personale.

Non avendo pagine ufficiali social o profili, è difficile sapere tutti i dettagli della vita privata della giornalista.

Curiosità su Clelia

Ecco qualche curiosità su Clelia D’Onofrio:

Sua madre era una vera e propria maga ai fornelli. È stata proprio lei a trasmetterle la passione per il cibo, l’arte culinaria e l’interesse per il mondo della gastronomia.

Il suo dolce preferito è la cassata siciliana, seguono poi il babà al rum, accompagnato da panna e macedonia, e la bavarese ai lamponi.

Il suo film preferito è “Quel che resta del giorno“

L’autore preferito è Paolo Rumiz, giornalista di viaggi.

Clelia detiene un prestigioso primato: è stata la prima donna a essere inserita e a lavora in una redazione dedicata al mondo delle automobili.

Clelia ha affermato che il cibo più memorabile che abbia mai mangiato in viaggio sono le albicocche in Armenia. Le ha trovate dolcissime.

Si trova molto bene con i colleghi di Bake Off Italia. A Vanity Fair aveva dichiarato: “Con Benedetta e Knam ci siamo affiatati da subito; d’altronde come si fa a non sciogliersi davanti a uno, come Ernst, che arrivava sul set con delle scarpe di paillettes?”

Ecco infine dove è possibile seguire Clelia D’Onofrio su Instagram e social.

I problemi di salute

Negli scorsi mesi si è molto vociferato riguardo a eventuali problemi di salute di Clelia D’Onofrio. Assente in una puntata di Bake Off All Stars, il pubblico aveva iniziato a pensare che le fosse successo qualcosa. Per fortuna Clelia aveva rassicurato tutti nel giro di poco tempo, affermando di essere caduta e di dover semplicemente riposare. Ecco quanto aveva dichiarato

“Sono caduta ma mi sono già rialzata e devo riposare”

Nulla di grave insomma.

Dove seguire Clelia D’Onofrio: Instagram, social e Bake Off Italia

Clelia D’Onofrio purtroppo non ha profili social ufficiali. La donna è molto riservata e non ama condividere la propria vita privata sul web. I profili di Real Time, unito a quello di Bake Off Italia, aggiornano sempre i fan con video che riguardano il programma. In queste occasioni si può vedere Clelia D’Onofrio, tuttavia ciò non corrisponde a un reale utilizzo del mezzo.

All’interno del programma la sua presenza è sempre ben vista dai concorrenti, che rivedono in lei una signora accomodante che infonde sicurezza. Questo suo aspetto docile, però, non deve ingannare. Clelia è molto esigente e piuttosto esperta per quello che riguarda il cibo e i sapori.

Insieme ai suoi colleghi forma una squadra davvero amata dal pubblico, nonostante sia indubbiamente la colonna portante di Bake Off Italia. Purtroppo non ci sono dei contatti social, né Instagram, né Facebook, né Twitter. Clelia tiene delle rubriche sul sito mangiarebene.com, dove si può leggere cosa scrive. Tuttavia seguirla è piuttosto semplice se si tiene d’occhio le pagine ufficiali di Bake Off e di Real Time.

