Chi è Ernst Knam? Età, biografia, moglie, figli, ricette, torte e Instagram

Tutte le curiosità sul re del cioccolato, Ernst Knam, giudice di Bake Off Italia 2020. Dall’età alla biografia, per passare alla moglie e figli, alle ricette delle torte e dolci, fino al profilo Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Ernst Knam?

Nome e Cognome: Ernst Friedrich Knam

Data di nascita: 26 dicembre 1963

Luogo di Nascita: Tettang (Germania)

Età: 56 anni

Altezza: 1,83 cm

Peso: 84 kg (fonte: chiecosa.it)

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: pasticcere e giudice televisivo

Moglie: Alessandra Mion

Figli: Claudius, Carlos, Giorgio e Anna

Tatuaggi: informazione non disponibile

Blog: eknam.com

Profilo Instagram: @ernstknam

Ernst Knam età, biografia e carriera

Se amate il cioccolato e la pasticceria non potete non conoscere Ernst Knam. Ma sapete proprio tutto su di lui? Noi di Novella 2000, con l’arrivo di Bake Off Italia, vogliamo regalarvi qualche info in più sull’amato e stimato pasticcere. Ecco di seguito alcuni cenni riguardanti la biografia e la carriera.

Ernst Knam è nato il 26 dicembre 1963 a Tettang in Germania, sotto il segno del Capricorno. L’età dunque è di 56 anni. L’altezza del pasticcere, invece, corrisponde a 1,83 m.

Da sempre, fin da giovanissimo per intenderci, il nome di Ernst è sempre stato associato a quello della pasticceria. Prima di diventare il maestro che è ora, però, anche lui ha dovuto sudare e fare tanta gavetta. Moltissimi ristoranti del mondo l’hanno preso sotto la propria ala protettrice e hanno creduto in lui. La crescita di Knam nel mondo dei dolci e del cioccolto è dovuta non solo alle sue immense abilità tecniche, ma anche alla possibilità di lavorare per i ristoranti stellati migliori in circolazione. Si passa dalla Germania, alla Svizzera e ancora Scozia e Inghilterra.

Con tenacia e determinazione sono arrivati per lui anche premi molto importanti. Il primo nel 1988, quando ha conquistato il podio (primo posto) al Toque d’Or di Lucerna. Così la sua straordinaria carriera ha davvero spiccato il volo.

L’anno successivo, nel 1989 quindi, Ernst Knam è approdato in Italia e ha avuto il piacere di rubare i segreti dell’indimenticabile e unico Gualtiero Marchesi. Con il grande maestro ha avuto modo di poter lavorare e apprendere il più possibile. La vera svolta è arrivata nel 1992, quando Knam ha voluto mettersi in proprio e ha aperto il suo primo laboratorio di pasticceria. La sede è a Milano e in questi anni ha regalato lui una marea di soddisfazioni, tra cui nel 2009 il titolo di Campione italiano di cioccolateria.

La carriera di Ernst Knam però non si è fermata qui. Come vedremo in seguito, infatti, il pasticcere è approdato anche nel piccolo schermo. Nel 2011 Real Time ha proposto lui la conduzione del programma Il re del cioccolato. In questa trasmissione ha non solo mostrato la sua bravura ma anche tutto il suo sapere nella lavorazione del cioccolato, di cui, come abbiamo spesso detto, è considerato il maestro dei maestri.

Dal 2013 è ormai il giudice fisso del seguito cooking show di Real Time, Bake Off Italia, ma anche dello spin-off dedicato ai bambini (a partire dal 2015) e quello riservato alle star della trasmissione.

Infine è stato Chef Ambasciatore dal 2015 all’Expo di Milano.

Programmi televisivi e libri

In questi anni di carriera televisiva Ernst Knam è stato presente in varie trasmissioni trasmesse su Real Time. Ecco quali:

Il re del cioccolato Bake Off Italia – Dolci in forno Junior Bake Off Italia Che diavolo di pasticceria La mia storia con il cioccolato Bake Off Italia – All Stars Battle

Ma non solo, perché il giudice di questa edizione di Bake Off ha scritto anche diversi libri sull’arte della pasticceria:

Viva le torte dolci e salate

Terrine d’autore

Dessert al piatto

A tutta birra

Pasticceria salata

Panini

L’arte del dolce

Ricette creative di pesce

Soufflé mignon

Dolci al piatto

Dolcemente senza glutine

Tatin dolci e salati

Fritti – Ernst Knam

Oltre. Cioccolato salato

Dolci al piatto

Fritti dolci e salati

Wow

Che paradiso è senza cioccolato?

Nel settembre 2020 ritroveremo Knam come giudice, insieme a Csaba della Zorza, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, della nuova edizione di Bake Off Italia (qui tutte le info utili sui concorrenti), condotta da Benedetta Parodi.

Ecco qualche informazione sulla vita privata di Ernst Knam…

Vita privata: moglie e figli di Ernst Knam

Cosa sappiamo invece della vita privata di Ernst Knam? Purtroppo non si hanno grandi notizie a tal proposito. Il pasticcere è molto riservato.

Unica cosa di cui siamo al corrente è che nel 2010 ha sposato Alessandra Mion. Con sua moglie ha avuto due figli. Da precisare però che Knam in realtà ha altri due figli avuti da una precedente relazione.

Ricette e torte

La carriera di Ernst Knam è caratterizzata anche da numerose ricette originali di dolci, tra le più imitate e apprezzate. Molte di esse, come detto prima, sono contenute nei libri pubblicati in questi anni. Le ricette, per gli amanti di quest’ambito, sono disponibili sul suo sito ufficiale.

È a tutti risaputo come Ernst Knam ci abbia deliziati con torte e dolci spettacolari. Non tutti sanno, però, tra le tante curiosità su di lui che è alla moglie e ai suoi figli ad aver dedicato una torta chiamandola con il nome di ognuno di essi. Ha realizzato la Claudius, la Carlos, la Giorgio e la Anna. Un’idea davvero molto originale e carina. Mentre ad Alessandra, la sua sposa, ha dedicato una torta a base di mandorle e amarene, dolce con la quale pare aver conquistato il suo cuore.

Ecco infine dove è possibile seguire Ernst Knam su Instagram e social..

Dove seguire Ernst Knam: Instagram e social

Ultima, ma non per ordine d’importanza, è la parte dedicata ai social. Per gli utenti del web che volessero seguire più da vicino il maestro di cioccolateria, è possibile seguire Ernst Knam su Instagram, grazie all’account ufficiale che gestisce personalmente. Al suo seguito ci sono ben 719 mila followers.

Da dire che Knam è davvero social. Sul suo profilo condivide con gli utenti tutte le ricette, ma dispensa anche i segreti più nascosti dell’arte culinaria. Tra le foto troviamo anche attimi di vita privata.

Le foto di che spiccano maggiormente però sono quelle delle sue strabilianti creazioni, invase da migliaia di commenti e like d’apprezzamento. Ernst Knam è molto amato non solo dai telespettatori, ma anche da molti vip. Come pubblicizzato da lui stesso, sono svariate anche le occasioni di poterlo conoscere e acquisire i suoi insegnamenti. Di tanto in tanto, infatti, tiene dei cooking class.

Ernst Knam è reperibile anche su Facebook e Twitter, così come sul suo sito ufficiale costantemente aggiornato.

