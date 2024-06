Clemente: l’olio buono veramente

Cucina | sponsor

Redazione | 18 Giugno 2024

Novella Cucina

Questa è la storia di una famiglia italiana, i Clemente, che ha saputo custodire e tramandare per ben sei generazioni l’amore per la propria terra e la passione per uno dei suoi più nobili prodotti: l’Olio Extravergine d’Oliva.

Questa è la storia di padri, madri, fratelli e sorelle, che hanno creato la più grande azienda di filiera olearia italiana.

Produciamo da oltre 120 anni l’olio Extravergine d’Oliva direttamente dai nostri uliveti, che si estendono per più di 5000 ettari al Nord della Puglia, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, un territorio dal valore naturalistico unico al mondo.

Provenienza e qualità la garantiamo da sempre presidiando tutte le fasi della filiera produttiva, dalla raccolta alla molitura, dalla conservazione all’imbottigliamento, dal controllo qualità al trasporto fino alla tua tavola.

Un attento e rigoroso sistema di rintracciabilità ci permette di identificare e tracciare ogni singolo lotto di produzione.

Ricetta scialatielli ai frutti di mare

Versare in padella una buona quantità di olio Extra Vergine d’Oliva Masserie del Parco e soffriggere dei gambi di prezzemolo. A seguire, aggiungere dei frutti di mare e coprire con un coperchio.

Nel frattempo, mettere a bollire dell’acqua in una pentola.

Una volta che i frutti di mare saranno aperti e parzialmente cotti, sgusciarne

una metà e traferire il tutto in un’altra pentola, filtrando per bene l’acqua di cottura.

Nella stessa pentola aggiungere altro olio extra vergine d’oliva e soffriggere altri gambi di prezzemolo con 4 pomodorini.

Dopo 5-10 minuti aggiungere un mestolo dell’acqua di cottura dei frutti di mare, messa precedentemente da parte.

Nel frattempo cuocere la pasta, scolarla al dente e versarla nella pentola assieme a un mestolo di acqua di cottura e mescolare con cura. A questo punto aggiungere i frutti di mare, mescolare nuovamente e servire con l’aggiunta di prezzemolo fresco tritato.

Buon appetito!