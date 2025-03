Questa mattina è arrivata la devastante notizia della morte di Eleonora Giorgi, venuta a mancare all’età di 71 anni. Sui social nel mentre non è mancato il commovente post di addio di Cliza Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro.

Il post di Clizia Incorvaia

Dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas, questa mattina Eleonora Giorgi è morta. Ad annunciare la scomparsa dell’attrice, venuta a mancare all’età di 71 anni, sono stati i suoi familiari. In breve nel mentre il mondo dello spettacolo e gli utenti si sono uniti nel salutare con affetto una delle protagoniste assolute del cinema degli anni ’70 e ’80 e poco fa ad arrivare è stato anche il commovente post di Clizia Incorvaia. Come è noto l’ex Vippona del GF Vip 4 è sposata con Paolo Ciavarro, figlio della Giorgi, e in questi anni ha avuto modo di stringere un bellissimo legame con Eleonora, che a sua volta ha sempre speso stupende parole per la nuora.

A seguito della morte dell’attrice così Clizia ha voluto condividere sui suoi profili social un commovente pensiero per la Giorgi. La Incorvaia ha infatti scelto una meravigliosa poesia di Henry Scott Holland. Questi alcuni dei versi, che hanno emozionato tutto il web: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora”.

La poesia scelta da Clizia Incorvaia per ricordare Eleonora Giorgi ha commosso tutti quanti e ovviamente il suo post ha in breve fatto il giro del web. In rete intanto in molti stanno continuando a spendere bellissime parole per l’attrice, che da anni è nel cuore del grande pubblico.

Ancora una volta noi di Novella vogliamo salutare Eleonora con affetto e inviamo un forte abbraccio a tutta la sua famiglia.