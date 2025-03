È morta Eleonora Giorgi

Pochi minuti fa è arrivata la triste notizia delle morte di Eleonora Giorgi. L’attrice, che da tempo stava combattendo contro un tumore al pancreas, si spegne all’età di 71 anni.

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo italiano. Pochi minuti fa è infatti arrivata la triste notizia della morte di Eleonora Giorgi. L’attrice, protagonista del cinema degli anni ’70 e ’80, come è noto da lungo tempo stava combattendo contro un tumore al pancreas e solo di recente le sue condizioni si sono aggravate.

Nell’ultimo periodo era stata così ricoverata in una clinica romana per sottoporsi alla terapia del dolore. Eleonora tuttavia non ce l’ha fatta e pochi minuti fa è arrivato un comunicato dalla famiglia, che ha annunciato la sua morte. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”.

Solo pochi giorni fa Eleonora Giorgi, nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera, aveva parlato delle sue condizioni e in merito aveva affermato: “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno. Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”.

Poco fa intanto ad annunciare la morte della Giorgi è stata anche Federica Panicucci in diretta a Mattino Cinque. La conduttrice, visibilmente emozionata, insieme ai suoi ospiti ha ricordato con affetto l’attrice, che da anni è nel cuore del grande pubblico.

Noi di Novella nel mentre ci uniamo nel salutare Eleonora e inviamo un forte e caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia.