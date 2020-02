3 Clizia furiosa contro Denver al Grande Fratello Vip: la pesante accusa scatena la polemica

Continua il contrasto tra Clizia Incorvaia ed Andrea Denver, dovuto alla nomination di quest’ultimo. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 21 febbraio, Denver ha nominato Clizia perché sicuro del fatto che non sarebbe mai stata nominata da altri. Le cose, però, non sono andate così e a causa del voto di Andrea, la Incorvaia è andata al televoto.

La faccia di Clizia quando ha scoperto di essere andata in nomination è stata molto chiara: non si aspettava tale risultato. Proprio per questo motivo, conclusa la diretta, la ragazza ha chiesto come fosse stata possibile una cosa del genere e Denver ha rivelato la verità. Da quel momento tra i due è scoppiata un’accesa lite: Clizia ci è rimasta molto male e Andrea, che non si aspettava un risultato simile, è scoppiato in lacrime dai sensi di colpa.

Una situazione che, anche all’indomani delle nomination, ancora non si è placata. Proprio poco fa, infatti, i due hanno avuto un ulteriore confronto e Clizia ha utilizzato nei confronti di Denver delle parole molto forti. La ragazza ha paragonato il comportamento di Andrea a quello di un pentito, scatenando le polemiche sul web. Le sue parole:

“Sei una femminuccia che piagnucoli dopo avere fatto quello che hai fatto. Tu non ammazzi un fratello pugnalandolo alle spalle e poi dici di essere pentito. Sei un pentito, un Buscetta e io con quelli come te non parlo”

Delle parole davvero dure e pesanti, alle quali il web non è rimasto impassibile.

