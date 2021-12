1 Alex Belli rifiuta il videomessaggio dell’ex Mila Suarez

Questo pomeriggio a Verissimo è stato ospite Alex Belli. L’attore ha saputo da Silvia Toffanin che le sue ex Katarina Raniakova e Mila Suarez sono state contattate dalla redazione per registrare un video messaggio e dirgli cosa pensassero di lui. Mentre la prima ha rifiutato dicendo di non volere in alcun modo che il suo nome sia ancora associato a quello di Alex, la seconda ha deciso di dirgli qualcosa.

Silvia Toffanin ha fatto sapere ad Alex Belli che era pronto un videomessaggio da parte della modella, la quale aveva qualcosa di importante da dirgli. Il gieffino, però, non è stato così entusiasta e ha chiesto alla conduttrice di poter non vedere nulla e di non approvare il filmato in questione. Così ha chiesto la cortesia di andare avanti con le altre domande.

Queste le parole di Alex Belli riguardo Mila Suarez: “Mila? Di lei ero innamorato. È stato un passaggio molto veloce che non ho piacere di ricordare perché non si è comportata bene. Ha qualcosa da dirmi? Se volessi non sentirlo? Sì, mi dà fastidio e vi chiedo cortesemente di non vederlo”.

Se Alex Belli ha preferito non venisse mostrato il video durante la puntata odierna di Verissimo e di non aver alcuna intenzione di replicare, il programma ha comunque deciso di mostrare online le dichiarazioni di Mila Suarez. Quest’ultima non ha utilizzato mezzi termini e ha attaccato il suo ex fidanzato su più fronti, dando dei complici a lui e Delia Duran e ha riconosciuto in Soleil Sorge l’unica vittima di quanto accaduto.

Andiamo dunque a vedere nel dettaglio le parole di Mila Suarez nei confronti di Alex Belli…