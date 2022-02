Perché Blanco si chiama così? Rivelata la storia del suo nome d’arte

1 Blanco perché si chiama così?

Riccardo Fabbriconi all’anagrafe, tutti lo conosciamo semplicemente come Blanco. Ma com’è nato il nome d’arte del cantante vincitore (insieme a Mahmood) dell’ultima edizione del Festival di Sanremo? In un’intervista a Esquire il giovane artista, come raccolto da Webboh, ha raccontato che è stato un caso:

“In realtà Blanco è nato a caso, me l’ha dato un mio amico in studio. Avevo fatto il mio primo pezzo, due anni fa, registrato amatoriale con un microfono bucato. Volevo farlo uscire senza nome. Poi è arrivato un mio caro amico e mi fa «chiamati Blanco». Così, proprio a caso”.

In realtà pare ci sia una storia del tutto curiosa, rivelata tra le pagine di Di Più da Mohamed, un suo amico e pizzaiolo egiziano che ha lavorato insieme a Blanco. I due sono stati colleghi nella pizzeria del comune bresciano, Calvagese della Riviera. Il compito del cantante era quello di farcire le pizze.

Tra le pagine della rivista, come riportato anche da Gossip e TV, l’amico di Blanco ha reso noto che il nome d’arte è stato scelto perché il ragazzo è allergico al latte e formaggi. Per questo, dato che è intollerante al lattosio, ha deciso di farsi chiamare così da tutti. Tra l’altro il termine deriva dallo spagnolo e significa appunto “bianco“ e ricorda il colore del latte a cui deve stare alla larga, vista la problematica.

C’è da precisare però, come abbiamo già detto nelle precedenti righe, che Blanco non ha mai parlato di questo pubblicamente, probabilmente per questioni di privacy. Il cantante, nonostante sia molto popolare, tiene molto alla sua vita privata.

Anche pochi giorni fa, infatti, durante l’intervista radiofonica a RTL 102.5, nella trasmissione Password, Riccardo è parso piuttosto vago quando gli è stato chiesto di parlare della sua dolce metà e ha spiazzato tutti dicendo semplicemente “Alti e bassi”. Questo ha insinuato il dubbio sul loro rapporto attuale. Cosa certa, invece, è la presenza di Blanco e Mahmood all’Eurovision Song Contest…