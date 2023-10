Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano, c’è la data (ma manca ancora l’anello)

NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Pare confermato il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ci sarebb anche la data ma non la proposta e l’anello

Saranno presto sposi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ma non c’è ancora la proposta

Nelle ultime ore sono uscite una serie di notizie su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e una cosa sembra essere abbastanza chiara: i due si sposeranno. Ci sarebbe anche una data, ma in realtà mancherebbero ancora l’anello e la proposta. Insomma la dinamica è ben lontana dal tradizionalismo di questi casi.

Alcune ore fa Clizia ha messo una storia su Instagram in cui riprende prima suo figlio e poi il compagno Paolo. E parla di matrimonio chiedendo al bambino se vuole fare il paggetto alle nozze. Lui risponde di sì. Poi lei si rivolge al compagno dicendogli che ora manca una cosa che deve fare lui e cioè la proposta con anello.

Che i due parlassero di matrimonio si sapeva già da tempo. E a quanto pare lui le aveva anche fatto la proposta, ma lei aveva rifiutato. Paolo Ciavarro aveva infatti pensato a un matrimonio con pochi intimi, anche subito, ma lei aveva chiesto una grande festa con tutti i suoi parenti del sud Italia. Forse Clizia Incorvaia è riuscita ad ottenere quanto chiesto, anche perché un paio di giorni fa lui, nel commentare un caso a Forum, ha definito Clizia sua “moglie”, per poi correggersi e comunque definirla “quasi moglie”, intendendo comunque che il matrimonio era fissato.

Sì ma fissato per quando? In realtà un mese fa lo stesso Paolo lo aveva detto proprio a Forum rispondendo a una domanda della Palombelli che lo aveva incalzato proprio sul matrimonio. “Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo”, aveva rivelato. “Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”.

Non abbiamo la data precisa, è vero, ma comunque sarà nel 2024. Però adesso mancano due cose fondamentali: la proposta e l’anello. Cosa aspetti Paolo?