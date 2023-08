NEWS

Nicolò Figini | 21 Agosto 2023

Il racconto di Clizia Incorvaia

Dopo tre anni di distanza dal loro primo incontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia continuano la loro storia d’amore. Non molto tempo fa l’ex vippona ha anche dato alla luce il primo figlio Gabriele e per il momento non stanno pensando di averne altri.

Nel corso di una recente intervista, però, i due hanno ammesso di star pensando di sposarsi e probabilmente più avanti succederà. Tuttavia Clizia ha fatto una rivelazione, ovvero che Paolo la proposta di matrimonio gliel’ha già fatta ma lei l’ha rifiutata:

“Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti.

Mia nonna Maria che vive in Sicilia, i miei amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”:

I fan, però, non hanno niente di cui preoccuparsi. Quello di Clizia Incorvaia non è di certo un no categorico. Il loro desiderio è proprio quello di convolare a nozze, ma un po’ più avanti nel futuro “forse in primavera“. Clizia vorrebbe avere tutto il tempo necessario per organizzare al meglio la giornata, magari nella campagna toscana:

“Una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile Boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità come il nostro amore”.

Non ci resta che pazientare. Queste le sue dichiarazioni a Gente e riportate anche da Isa e Chia. Continuate a seguirci per molte altre news.