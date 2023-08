NEWS

Andrea Sanna | 21 Agosto 2023

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Il rumor Belen Rodriguez a Belve

Belve tornerà ufficialmente in TV nel corso della nuova e imminente stagione televisiva. Tra gli ospiti che potrebbero raccontarsi nello studio di Francesca Fagnani potrebbe arrivare anche Belen Rodriguez e non solo il suo ex Stefano De Martino come già reso noto.

Una notizia questa che sta incuriosendo non poco gli appassionati di gossip, visti anche i recenti sviluppi. E se dovesse trovare conferma sarebbe davvero un colpaccio per Belve. Amedeo Venza su Instagram a riguardo ha accennato qualche dettaglio in più a tal proposito:

“Stefano De Martino e Belen Rodriguez saranno ospiti a Belve ovviamente in due puntate diverse! Entrambi racconteranno la loro versione sulla separazione e sui presunti flirt al centro del gossip di questi giorni! Noi siamo già sul divano”.

Storia Instagram di Amedeo Venza su Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Belve

Ricordiamo infatti che dopo diversi alti e bassi Stefano De Martino e Belen Rodriguez erano tornati insieme, per la gioia di tanti fan. Nei mesi scorsi, però, tanti gossip hanno accennato a un loro ennesimo allontanamento. La rottura non ha mai trovato conferme ufficiali, anche se molti indizi social e non solo (pensiamo per esempio alla fede scomparsa dal dito di entrambi) destano sospetti.

Ad annunciare Stefano De Martino, dopo tanti chiacchiericci, è stata proprio Francesca Fagnani nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai. La conduttrice di Belve ha confermato lo showman come primo ospite della nuova stagione.

Attendiamo quindi di capire se anche Belen Rodriguez si aggiungerà alla fitta lista di ospiti che Francesca Fagnani avrà il piacere di intervistare a Belve. C’è da dire che recentemente la presentatrice all’elenco dei presunti personaggi annunciati dall’account Twitter La TV Estate ha risposto con: “Acqua”.

Novella2000.it resterà in attesa di capire cosa succederà!