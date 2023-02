NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

La reazione di Colapesce

Anche quest’anno protagonisti del Festival di Sanremo sono stati Colapesce e Dimartino, che con la loro Splash hanno conquistato il cuore del pubblico. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. In questi giorni infatti il duo sta rilasciando diverse interviste, e proprio nel corso di un’ospitata in radio Lorenzo ha sbottato contro un giornalista, che ha fatto notare la sua somiglianza con Amedeo di Pio e Amedeo. I due artisti in seguito, durante la partecipazione al podcast Cachemire, hanno raccontato l’episodio e proprio Colapesce ha affermato:

“L’altro giorno, a proposito di Pio e Amedeo, ho fatto brutto a un giornalista napoletano a una radio in diretta. Gli ho detto ‘guarda io me ne posso anche andare adesso e ti mando a fare in c**o’. Ha esordito malissimo ed è calato il gelo. Io ero funereo, è calato il gelo. Da lì l’intervista è stata solo su domande su Sanremo. L’ho rimesso al suo posto in un secondo. Poi ha chiamato il direttore al nostro ufficio stampa e si è scusato”.

Ad aggiungere ulteriori dettagli su quanto accaduto è stato proprio Dimartino, che ha affermato: “Questo ragazzo ha esordito tipo ‘Ah Colapesce ma lo sai che tu sembri un po’ Amedeo di Pio e Amedeo’. Subito, senza dire buongiorno. A noi colpisce la maleducazione. Si dimentica spesso il limite tra lo show e l’educazione, che deve stare alla base. Noi siamo signori di 40 anni“. A quel punto non è mancato un ultimo commento di Colapesce, che ha aggiunto:

“C’è questa cosa dei nuovi presentatori che sembra siano sempre in una continua diretta TikTok. A me gira il ca**o, a me piace la gerarchia. Mi stai invitando, io sono l’artista, tu fai il tuo lavoro. Io sono simpatico, ma non mi devi rompere i cog***ni, sennò mi incavolo”.

Colapesce e Di Martino ci raccontano il livello di alcuni giornalisti inviati a #Sanremo2023 pic.twitter.com/h8wIYxcVxa — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) February 18, 2023

Colapesce e Dimartino nel mentre si stanno godendo questo fortunato momento, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori sorprese per tutti i fan.