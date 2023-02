NEWS

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il litigio tra Micol e Antonella Fiordelisi

La notte è stata parecchio movimentata per i vipponi. Onestini, Oriana e Diamante hanno avuto una lunga e accesa discussione a causa di un bicchiere, sfociata poi in accuse di razzismo. Successivamente la Marzoli ha litigato con Martina Nasoni, la quale avrebbe lanciato pesanti accuse nei confronti della venezuelana. Proprio per tale motivo Edoardo Donnamaria, suo amico, è andato in cortiletto per dirle che la scena alla quale ha assistito poco prima è stata pietosa, ma attaccato dal gruppo è tornato in casa. Lì ha trovato Antonella Fiordelisi: “Questi sono veri amici? Ti hanno cacciato! Chi vuole bene non si comporta così“.

A far parte di questo gruppetto, persona che era presente anche poco prima in cortile, c’è anche Micol Incorvaia. La vippona ha sentito quanto affermato dall’influencer e l’ha attaccata: “Sai che non siamo in quinta elementare e che tra amici si può litigare senza smettere di volersi bene?“. Come possiamo sentire e vedere dal video qui sotto, allora, Antonella ribatte facendo anche una confessione hot su lei ed Edoardo Donnamaria:

“Amore mio, i tuoi amici ci vogliono far litigare, non so se l’hai capito. Non litigheremo mai io e Edoardo! Ci sposeremo e faremo dei figli. Forse non avete capito. Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti, pensa quanti figli faremo. Micol vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno, fidati! Vediamo fra me e Micol chi durerà di più e farà più figli qua fuori, vedremo fra cinque anni!“.

Ma quanto è stupida Antonella? Finalmente Micol ha smesso di fare la democristiana! #gfvip pic.twitter.com/m9QmawP5CA — €10🍸🫦 (@J0j0j01010) February 19, 2023

Solo il tempo darà ragione o smentirà Antonella Fiordelisi. Staremo a vedere. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.