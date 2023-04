NEWS

Nicolò Figini | 30 Aprile 2023

Colapesce e Dimartino arrivano in Corea del Sud

Nel 2023 Colapesce e Dimartino hanno portato sul palco del Festival di Sanremo la canzone “Splash“. Questo brano ha ricevuto il plauso dei giornalisti e del significato ne hanno parlato proprio i due cantanti poco prima dell’inizio della kermesse musicale:

“La nostra canzone parla delle aspettative. L’uomo a volte si crea delle aspettative, è una condizione umana tipica di questo momento storico. L’uomo si riempie di cose da fare, di lavoro, per evitare di vivere veramente. […] In questa canzone si parla di una visione della vita che vogliamo comunicare”.

Il brano ha riscosso grande successo in Italia, ma a quanto pare ha fatto il giro del mondo fino ad arrivare in Corea del Sud. All’interno del programma TV “The Phantom Singer“, infatti, di recente è stata portata sul palco da ben tre artisti coreani. La trasmissione consiste in una sfida tra cantanti che hanno ricevuto una formazione in musica classica, attori di musical e dilettanti gareggiano per entrare a far parte di un quartetto di musica crossover.

Intanto in Corea del Sud. pic.twitter.com/ArXlPRBGmR — Dimartino (@dimartinooff) April 30, 2023

L’esibizione non è di certo sfuggita al popolo del web, il quale ha portato il fatto all’attenzione di Colapesce e Dimartino. Il primo ha commentato il video, che trovate qui sopra, all’interno delle sue Stories di Instagram. Con una grande dose di ironia, quindi, ha affermato: “Dopo il k-pop il mondo è maturo per il T-pop (il pop dei Terroni)“.

