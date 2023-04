NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2023

Parla Elenoire Ferruzzi

Come tutti sappiamo, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è nato un rapporto speciale tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Proprio l’influencer sembrava essersi presa una cotta per l’ex tronista di Uomini e Donne, che tuttavia all’epoca era ancora impegnato con Soraia Ceruti. Da qualche giorno però la coppia ha annunciato la rottura ufficiale, dopo settimane di indiscrezioni. Nelle ultime ore come se non bastasse a commentare la separazione tra Luca e Soraia è stata anche la stessa Elenoire. Ospite della trasmissione Turchesando, la Ferruzzi non ha potuto fare a meno di dire la sua, lanciando una bordata alla Ceruti. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Luca Salatino si è lasciato con Soraia? Oh quanto mi dispiace! lo sapevo già da settembre! Non poteva durare un rapporto del genere. Ma figurati. Luca è una persona buonissima, un ragazzo con il cuore d’oro, e per me lui è sempre stato il mio vincitore e lo rimarrà sempre. Lei non era la donna per lui. Luca deve rivedere tante cose sue anche interiori. È un ragazzo che ha tanta sofferenza dentro. Gli voglio un bene immenso. Lui sta soffrendo tanto perché ci aveva creduto. Ci ha sperato. Parlava di matrimonio, di anello, infatti mi dispiace molto per lui, ma di là sapevo già che finiva così. Tradimento? Non ne sono sicura ma ripeto già da settembre lo sapevo”.

Ma non è finita qui. Dopo aver detto la sua sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, Elenoire Ferruzzi, che già qualche giorno fa aveva demolito le coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, ha lanciato una frecciatina anche agli Oriele. Ecco cosa ha affermato in merito l’ex Vippona:

“Vedrai quante ancora ne scoppiamo. Vedrai fra poco. Gli Oriele scoppieranno appena finiranno i servizi fotografici. Basta un servizio mancato e finisce tutto”.