Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

Non mancano le emozioni al concerto dei Coldplay

Siamo nel pieno delle date italiane dei Coldplay, che ormai da una settimana esatta sono arrivati nel nostro paese. Pochi giorni fa infatti la band britannica ha tenuto due concerti evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per poi spostarsi in seguito al San Siro di Milano. Ben 4 sono le date previste nel capoluogo lombardo, e le prime due sono già state un vero successo. Ancora una volta infatti il gruppo ha stupito ed emozionato tutti i presenti, eseguendo alcuni brani storici, fino ad arrivare ai più recenti. Ma non solo. Nel corso degli show Chris Martin ha omaggiato sia Napoli, cantando Napule è di Pino Daniele, che Milano con O mia bela Madunina, brano scritto da Giovanni D’Anzi.

Nel mentre mercoledì 28 e giovedì 29 sono previsti gli ultimi due concerti a San Siro, che già da tempo hanno registrato il tutto esaurito. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nel corso di queste serate, poche ore fa si è tenuto il secondo live milanese, durante il quale è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Due ragazzi infatti hanno eseguito tutto il concerto dei Coldplay nella lingua dei segni. Ma non solo. Gli spettatori con disabilità hanno potuto godere di uno schienale tattile per poter percepire fisicamente il suono. Ancora una volta dunque la band capitanata da Chris Martin si mostra sensibile verso coloro che hanno delle “limitazioni”, e il video del momento, che in queste ore sta facendo il giro dei social, ha emozionato il web.

Stasera ho visto una delle cose più belle di sempre. Due ragazzi lì apposta per fare tutto il concerto nella lingua dei segni e in più agli spettatori hanno messo uno schienale tattile per permette di loro di “percepire fisicamente il suono”.Tutto ciò è bellissimo👏🏻#ColdplayMilan pic.twitter.com/2btAjDUS3v — Alice (@aliceferrieri) June 26, 2023

Lo show della band, come in molti sapranno, è anche uno spettacolo completamente ecologista. Il palco infatti è stato costruito in bambù e acciaio riciclato e il live è interamente ecosostenibile. Tutte le luci sono alimentate da energia rinnovabile, e in più è stata adottata la politica del “plastic free”.