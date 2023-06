NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Giugno 2023

Chris Martin omaggia Pino Daniele

Finalmente i Coldplay sono arrivati in Italia. Ieri sera la band capitanata da Chris Martin si è infatti esibita a Napoli per la prima delle due date partenopee, in attesa dei 4 concerti previsti allo stadio San Siro di Milano, che si terranno nei prossimi giorni. Nel corso della serata il gruppo ha presentato i suoi più grandi successi, da Paradise, a Viva la Viva, a Fix You, oltre che i brani dell’ultimo album, Music Of The Spheres. Non sono mancate naturalmente le emozioni, in particolare quando Martin ha fatto salire un fan sul palco per duettare con lui. Ma non solo.

Chris infatti ha commosso tutti i presenti al concerto dei Coldplay a Napoli, quando a un tratto a sorpresa ha deciso di omaggiare nientemeno che Pino Daniele. Il cantante si è così esibito con Napule è, uno dei brani più iconici della storia della musica partenopea. Prima di intonare le prime note del pezzo, Martin ha affermato: “Siamo felici di cantare qui, sono anni che aspettavo questo momento. Voglio fare i miei complimenti al Napoli per essere campione d’Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano”.

A quel punto Chris Martin ha stupito le 45 mila persone presenti iniziando a cantare proprio Napule è. L’intero stadio ha così intonato insieme al leader dei Coldplay questo meraviglioso brano di Pino Daniele, e il video del momento in breve ha fatto il giro del web.

VIDEO NM – Chris Martin dei @coldplay canta “Napule è” allo Stadio Maradona 💙🫶🏼 pic.twitter.com/vYSPnQPYVg — Napoli Magazine (@napolimagazine) June 22, 2023

Questa sera intanto sempre a Napoli si terrà la seconda data del tour italiano della band, e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. Da mesi infatti i fan attendevano questi concerti evento, per i quali i biglietti sono andati letteralmente a ruba in una manciata di ore. Ma come ci stupirà il gruppo per le prossime date? Non resta che attendere per scoprirlo.