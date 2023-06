NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

Anche Sangiovanni è fan di Annalisa

È un periodo senza dubbio intenso questo per Sangiovanni. Come sappiamo infatti dopo due anni pieni di successi, questa estate il giovane cantante è tornato sulle scene musicali con un nuovo singolo, La Fine del Mondo, in collaborazione con Mr Rain. Il brano naturalmente in breve ha attirato l’attenzione del pubblico e in queste settimane sta scalando le classifiche musicali. I due artisti nel mentre stanno anche partecipando a diverse kermesse per presentare il loro pezzo, e solo qualche ora fa sono saliti sul palco di Battiti Live. Durante una pausa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in breve ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

L’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi si trovava sul palco in compagnia di Elisabetta Gregoraci e di Mr Rain, quando a un tratto è partita Bellissima di Annalisa. Il brano come sappiamo è uno dei tormentoni più ascoltati degli ultimi mesi, e nel corso delle settimane ha ricevuto numerose certificazioni, tra cui il Triplo Platino. A quel punto proprio Sangio ha iniziato a cantare Bellissima, segno che la canzone di Annalisa ha conquistato anche lui.

Nel mentre come sappiamo in queste settimane si sta molto discutendo della presunta rottura tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Secondo le indiscrezioni infatti la coppia si sarebbe lasciata, e a far preoccupare i fan sono state alcune recenti dichiarazioni della ballerina. La vincitrice di Amici 20 infatti nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair Italia ha parlato della sua storia col cantante di Malibu. Queste le sue affermazioni: “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”.

Attualmente tuttavia né Sangio né Giulia sono intervenuti per confermare la fine della loro storia. Non è escluso però che prossimamente i due decidano di rompere il silenzio, facendo così chiarezza sulla situazione.