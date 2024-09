Non sono stati promossi gli attori italiani a Venezia 81 in fatto di simpatia, il direttore Roberto Alessi dice la sua su quanto ha visto

Presente a Venezia 81 per la Mostra del Cinema, il nostro direttore Roberto Alessi ha avuto modo di incontrare varie star del panorama cinematografico italiano e internazionale. Se ha trovato molto alla mano personaggi come George Clooney, Brad Pitt e Lady Gaga, non può dire lo stesso di vari divi italiani. Alcuni sarebero davvero antipatici.

I divi italiani antipatici e poco disponibili: il racconto di Roberto Alessi

Si sta svolgendo a Venezia l’81^ edizione della Mostra del Cinema che vede la presenza di tantissimi volti del panorama cinematografico (e non solo) sia italiano che internazionale. Alla kermesse è presente anche il nostro direttore Roberto Alessi che ha avuto la possibilità di incontrare moltissimi divi.

LEGGI ANCHE: Ricordate Alessia Messina, storica corteggiatrice di Uomini e Donne? Ecco com’è 10 anni dopo (FOTO)

Purtroppo, però, alcuni di loro non sono così carini e disponibili come si spera o ci si aspetta. E a quanto pare a peccare di presunzione sarebbero proprio quelli italiani. Se personaggi come George Clooney, Brad Pitt e Lady Gaga si sono mostrati molti simpatici, alla mano, sempre disponibili con tutti, non si può dire lo stesso di tanti attori del nostro Paese.

LEGGI ANCHE: Come Katy Perry premia Orlando Bloom quando fa le pulizie in casa

“Ma quanto sono antipatici i cosiddetti divi del cinema italiano?”, ha detto Roberto Alessi in un video pubblicato sul suo profilo Instagram mentre si appresta a lasciare Venezia 81. “Brad Pitt meraviglioso, ha fatto selfie con tutti i suoi ammiratori. George Clooney addirittura ha scherzato con i fotografi. Lady Gaga deliziosa col suo fidanzato portato qui per presentarlo anche agli amici italiani. Tutte meravigliose e stupende queste grandi star internazionali”.

Mentre a quanto pare molti divi italiani presenti a Venezia 81 avrebbero trattato male addirittura parrucchieri e il personale della Mostra. Ha aggiunto Alessi: “Vedo le star di casa nostra che se la tirano come poche cose nella vita. C’è chi ha rifiutato di fare le foto con i parrucchieri. Altri addirittura hanno insultato l’hair stylist perché secondo loro non sapeva pettinare. Chi si diceva stanca e non ha voluto fare le foto ricordo richieste dai ragazzi dall’assistenza. Io non riesco a capire come mai nel cinema italiano c’è questa patina di grandissima antipatia”.

Ovviamente non tutti sono così, infatti ha citato persone come Guadagnino che è invece stato squisito e molto simpatico con tutti. Il direttore non ha voluto fare i nomi dei divi italiani antipatici per rispetto.