Come indossare infradito con tutto ed essere sempre alla moda: 3 consigli per gli uomini

Redazione | 1 Agosto 2023

Alcuni consigli per indossare le infradito uomo con qualsiasi look, dal casual al più formale: tutte le dritte dei fashion style

Le infradito, simbolo dell’estate e del relax, stanno diventando sempre più quotate e in voga anche tra gli uomini. Purtroppo, però, non è facile indossarle con tutto e risultare ogni volta alla moda. È importante scegliere il modello di infradito uomo adeguato al proprio stile, e capire come abbinarlo in modo impeccabile ai diversi outfit estivi.

Andiamo a scoprire quali sono i consigli dei fashion stylist.

Come scegliere le infradito ideali?

Il primo suggerimento degli esperti riguarda la scelta del modello. Quando si tratta di scegliere le infradito giuste per il proprio stile è importante considerare diversi fattori.

Innanzitutto, bisogna valutare il proprio gusto personale e il tipo di look che si desidera sfoggiare più spesso.

Ad esempio, se si preferisce un look più casual e informale si può optare per un paio di infradito-uomo dotate di suola in gomma e cinghie in tessuto.

Per un look più elegante e sofisticato, invece, si possono scegliere modelli con cinghie in pelle o in altri materiali raffinati.

Inoltre, durante la scelta è fondamentale considerare la qualità e il comfort delle infradito: è essenziale verificare che siano realizzate con materiali resistenti, che abbiano una struttura confortevole ed ergonomica, e che siano provviste di una suola antiscivolo.

Le tendenze attuali per le infradito uomo offrono una vasta gamma di opzioni per ogni stile e personalità.

I modelli più popolari sono quelli con suola spessa e stampe tropicali, che donano un tocco di freschezza e originalità a ogni look.

Si possono trovare tanti modelli alla moda e qualitativi direttamente su https://www.escarpe.it/uomo/ciabatte-e-sandali/infradito.html.

Come abbinare le infradito a diversi outfit estivi?

Abbinare le infradito a diversi outfit estivi è un’arte che richiede un po’ di attenzione e creatività.

Per un look casual da spiaggia si possono indossare infradito con pantaloncini corti e una maglietta semplice o una camicia leggera.

Invece, per un’occasione più formale come può essere un aperitivo estivo si possono abbinare le infradito uomo a un paio di pantaloni in lino e una camicia a maniche corte.

Un paio di infradito da uomo dallo stile casual

Per un look più trendy, infine, si possono prediligere un paio di jeans skinny e una maglietta stampata.

In ogni caso bisogna ricordare di tenere conto dei colori e dei materiali, e fare il massimo per creare un equilibrio armonioso tra i vari componenti dell’outfit estivo.

Osare ed essere originali va bene, ma è sempre meglio non esagerare. Un occhio attento è ciò che serve per evitare di creare abbinamenti troppo azzardati.

Cosa non fare e cosa fare quando si desidera indossare un paio di infradito uomo?

È importante evitare di indossare le infradito con i calzini (anche quelli appositamente realizzati), perché questo abbinamento risulta sempre poco elegante.

È una buona idea usare queste calzature per completare un outfit casual ma curato, composto ad esempio da un paio di pantaloni chino e da una camicia a maniche corte.

Gli esperti del mondo della moda consigliano di prediligere sempre colori neutri o anche vivaci, purché si adattino al proprio stile.

Infine, per rifinire l’outfit al meglio serve altresì un portamento fiducioso: si deve quindi mantenere una postura sicura e rilassata durante la camminata. Questo farà sicuramente un’ulteriore positiva differenza!

Con questi semplici consigli, sarete pronti a sfoggiare le infradito uomo con stile, in ogni occasione e durante tutta l’estate.