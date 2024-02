Sandra Milo, il figlio Ciro rivela le cause del decesso

NEWS

Debora Parigi | 3 Febbraio 2024

Si è spenta lo scorso 29 gennaio all’età di 90 anni Sandra Milo lanciando un grande vuoto nei cuori di chi le voleva bene e del pubblico in generale che l’apprezzava molto. Ma com’è morta Sandra Milo e quali sono state la cause del decesso? Lo ha rivelato il figlio Ciro.

Le cause della morte di Sandra Milo

Ha sconvolto la notizia del 29 gennaio scorso della morte di Sandra Milo. Si è spenta la nota attrice all’età di 90 anni e in molti sono rimasti sorpresi. La Milo, infatti, si era mostrata in TV di recente e continuava a lavorare nonostante l’età avanzata. Molti si sono chiesti quindi com’è morta Sandra Milo e quali sono state la cause del decesso.

A rivelare cosa è accaduto è stato il figlio Ciro parlando ai microfoni di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. Ha detto: “È successo da un momento all’altro, siamo andati a fare visite di tutt’altro genere per problemi all’anca che aveva ed è uscita fuori questa cosa anche se lei non ha mai fumato in vita sua. Da lì sono stati tre mesi di calvario, sempre peggio, fino all’ultimo e meno male che non l’ho fatta ricoverare il giorno prima, che si era liberato un posto. La mattina dopo è morta mentre le tenevo la mano”

A Sandra Milo, quindi, sarebbe stao diagnosticato un tumore ai polmoni durante una delle visite di routine. E probabilmente era già troppo diffuso per poterlo operare. Ciro ha anche raccontato gli ultimi momenti di vita della mamma: “Da giorni non dormo, le sono stato vicino fino all’ultimo, le ho tenuto la mano come avrebbe voluto. Era quello che avrebbe voluto. Ultimamente le si era abbassato il tono di voce, ma era cosciente, capiva e riconosceva le persone”.

Inoltre ha rivelato il fatto che la mamma Sandra Milo è morta proprio nel giorno del compleanno del nipote (il figlio di Ciro). Questo è stato un momento davvero difficile che lui ha raccontato commosso: “Per mio figlio è stata durissima, la mamma è morta alle 8.25, nel giorno del suo compleanno, lui era a scuola e ho dovuto fare in modo che non trapelasse la notizia e fargli comunque una festicciola. Gliel’ho detto il giorno dopo che la nonna se n’era andata, mi chiedeva di lei, gli ho fatto capire che gli faceva gli auguri”.

Per Ciro e la sua famiglia questi sono giorni complicati, ma ci ha tenuto a ringraziare tutti per l’affetto ricevuto.