Beatrice manda un saluto a Giuseppe e sua madre dopo il malore (VIDEO)

Debora Parigi | 3 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nella serata di ieri Giuseppe Garibaldi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi di salute, ha avuto un leggero malore. Gli altri concorrenti continuano ad essere preoccupati anche se il loro coinquilino sta bene. E oggi Beatrice Luzzi ha voluto mandargli un saluto così come anche alla sua mamma.

Il saluto di Beatrice Luzzi a Giuseppe Garibaldi

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello è scoppiato il panico quando si è saputo di un concorrente che ha avuto un malore e ha lasciato il reality momentaneamente. Questo concorrente è Giuseppe Garibaldi e la stessa produzione ha fatto sapere con un comunicato che “in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”.

Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute ci ha pensato anche il fratello, Nicola, che ha pubblicato una storia su Instagram. Ha infatti scritto: “Buongiorno a tutti. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per i tanti messaggi d’affetto! Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione. Grazie di cuore a tutti”.

Dentro la Casa gli altri concorrenti sono comunque in apprensione per Giuseppe e chiedono spesso informazioni su come stia. Ma non solo, c’è anche chi manda saluti di affetto. Proprio come Beatrice Luzzi che questo pomeriggio, in giardino insieme a Sergio, ha voluto mandare un messaggio a Garibaldi e anche alla sua mamma. “Ciao Giusè. Dai che torni…lunedì tornerai sono sicura. Salutami la mamma”, ha detto la Luzzi con una voce molto dolce.

Beatrice che saluta Giuseppe e mamma Pasqualina con quella vocina è così mini🤏🏻🥹

Lei si conferma una grandissima signora nonostante molta gente continua a criticarla per il nulla cosmico 🫂❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/gFEWJtPzT9 — ❤️Erika✨ SOUVENIR ERA 🧩❤️🌓💐 (@BiasiErika) February 3, 2024

Nonostante tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ultimamente non scorra buon sangue, su certe cose le dinamiche e i dissapori passano oltre. Anche se oggi si punzecchiano spesso, c’è comunque stima e affetto reciproco.

Mandiamo anche noi un saluto a Giuseppe e alla sua famiglia e gli auguriamo che si rimetta presto e che possa tornare nella Casa il prima possibile.