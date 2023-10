NEWS

Nicolò Figini | 5 Ottobre 2023

Fedez

I fan di Federico hanno iniziato a preoccuparsi a fine settembre 2023 quando si è diffuso il rumor sul suo ricovero in ospedale. Ma come sta Fedez oggi dopo l’operazione che subito? E quali sono le sue condizioni di salute? Andiamo a scoprire tutte le ultime notizie.

Il ricovero in ospedale

Prima di scoprire come sta Fedez oggi e quali son le news sulla sua salute dobbiamo fare un passo indietro e spiegare cosa è successo. Il tutto è partito da alcuni rumor e dalle parole di Mr. Marra a “Muschio Selvaggio“, il quale ha chiesto ai fan di mandare un abbraccio al rapper.

A questo si è aggiunta anche una Story di Chiara Ferragni, la quale ha preso il primo volo da Parigi per tornare in Italia a causa di una emergenza.

Successivamente è stato lo stesso Fedez a spiegare che cosa fosse successo dando tutte le ultime notizie sulla sua salute fisica.

L’operazione di Fedez: le news sulla sua salute

Fedez ha rotto così il silenzio spiegando che è stato ricoverato a causa di due ulcere che hanno portato a una emorragia interna:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando. Perché il supporto fa sempre bene in questi momento. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna.

Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Per qualche ore sembrava stare meglio, ma nella notte sono arrivate altre news sulla salute del rapper. Secondo le indiscrezioni, infatti, sarebbe stato operato una seconda volta a causa di un’altra ulcera. Per tale ragione Fedez è stato operato di nuovo.

In molti si sono chiesti che questo problema possa derivare dall’operazione al pancreas, a causa di un tumore, alla quale si è sottoposto Fedez al San Raffaele nel 2022. Il medico che ha curato la sua malattia all’epoca ha risposto:

L’ulcera anastomotica è una conseguenza frequente dell’intervento? Può capitare, è un evento relativamente raro.

Si tratta di un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”.

Ma come sta oggi? Andiamo a scoprirlo…

Come sta Fedez oggi?

Molti fan sono preoccupati per le condizioni di salute di Fedez e si chiedono costantemente come sta oggi. Il 3 ottobre a parlare sono stati i suoi genitori.

Il padre ha rivelato che sta un po’ meglio e che “dobbiamo essere forti per lui“. La madre, poi, ha aggiunto: “Sta un po’ meglio, così e così“.

Insomma, al momento sembrerebbe che Fedez sia sulla via del recupero. Tuttavia non si sta ancora parlando di dimissioni, per questo ci vorrà ancora del tempo. Anche se non sappiamo con esattezza quanto.

Il 5 ottobre a parlare della salute di Fedez è stata Chiara Ferragni, la quale è stata intercettata all’uscita dell’ospedale Fatebenefratelli. In un video de Il Corriere della Sera afferma: “Sta meglio, grazie“.

Per ora non ci resta che attendere e noi vi terremo aggiornati con tante altre news sulla sua salute e sulla malattia.

Le parole di Chiara Ferragni e della famiglia

Ciò che ha messo più in apprensione i fan di Fedez è il fatto che i suoi famigliari siano stati per lungo tempo in silenzio sui social. Chiara Ferragni stessa è stata in visita all’ospedale ma non ha mai espresso molte parole.

Solo il 5 ottobre 2023 ha scritto sul proprio profilo Twitter un ringraziamento a tutti i follower che si sono preoccupati per la condizione di salute del marito.

In precedenza abbiamo anche potuto leggere le parole dei genitori. Inoltre, anche Valentina Ferragni è stata accanto a loro. Su Instagram ha rivelato di aver annullato un impegno di lavoro proprio per questa emergenza.