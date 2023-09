Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Settembre 2023

Fedez

Dopo i tanti rumor sul suo conto Fedez ha rotto il silenzio spiegando di essere stato ricoverato in ospedale. Il motivo

Le prime parole di Fedez

Questo pomeriggio si sono diffuse delle voci su Fedez che hanno molto preoccupato tutti i suoi fan. Tutto è partito nel momento in cui Mr. Marra, suo collega a “Muschio Selvaggio” ha chiesto ai follower di mandare un grande abbraccio al rapper senza aggiungere altro.

In seguito Chiara Ferragni, che si trovava a Parigi ospite ad alcune serate, ha fatto una Storia parlando del suo ritorno in Italia a causa di una emergenza. Fino a poche ore fa, però, nessuno sapeva cosa fosse successo precisamente. Alcune indiscrezioni parlavano di un’operazione d’urgenza a causa di alcune ulcere. A spiegare meglio la situazione ci ha pensato Federico stesso.

Apparendo sui social per un attimo ha raccontato che cosa è accaduto, ringraziando anche i medici che gli hanno salvato la vita:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando. Perché il supporto fa sempre bene in questi momento. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna.

Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Questo è stato solo un messaggio scritto, ma siamo sicuri che non appena si riprenderà del tutto apparirà fisicamente per fare un resoconto più dettagliato. Al momento, però, l’importante è che Fedez stia bene e sia circondato dalle persone che più lo amano.

Nel caso in cui dovessimo avere altri aggiornamenti non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Seguiteci, intanto, per molte altre news.