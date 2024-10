Nel 2025 ci aspetta una nuova ondata di concerti in quel di San Siro, ma mentre ci sono alcuni capi saldi che hanno praticamente già fatto sold-out, nomi quali Elodie e Gazzelle faticano a vendere biglietti.

Troppi biglietti ancora invenduti per i concerti di alcuni artisti a San Siro nel 2025

Poter suonare in un San Siro gremito di gente è senza dubbio il sogno della maggior parte degli artisti, se non di tutti. Lo stadio milanese è un grande traguardo con i suoi 75 mila posti circa.

Si parla, però, appunto di traguardo. Dovrebbe, quindi, arrivare nel momento in cui un cantante, una band hanno una base di pubblico estesa, che va oltre il numero di stream che si possono registrare, ed un repertorio talmente forte da coinvolgere anche chi non è un fan sfegatatissimo.

Per questo motivo ad oggi si registra quasi un sold–out a San Siro 2025 per artisti quali Cesare Cremonini ed Ultimo, al completo praticamente per entrambe le sue date. Il cantante di Ti Dedico il Silenzio è, però, quasi una mosca bianca tra i colleghi della sua età.

Il prossima anno sono attesi al Meazza anche I Pinguini Tattici Nucleari, dopo un’annata già trascorsa negli stadi e dopo il 2024 con l’indoor tour. Per le loro due date del prossimo anno, c’è ancora qualche settore libero, così come per Marracash, Marco Mengoni ed Elisa.

In una situazione decisamente più complicata al momento si trovano, invece, Gazzelle ed Elodie, per cui i biglietti venduti risultano pochissimi. Gli anelli di San Siro sono ancora quasi tutti liberi e c’è ancora spazio addirittura nella sezione prato.

Pianta TicketOne concerti Elodie e Gazzelle 2025

Le piantine mostrate sul sito di TicketOne parlano chiaro. Attualmente la situazione è questa e siamo ben lontani dai pienoni di gente come Vasco Rossi, Ligabue e Laura Pausini.

Per non parlare poi dei grandi nomi internazionali, che però rischiano di non trovare spazio il prossimo anno con tutti questi concerti già annunciati e al momento non particolarmente fortunati…

Ovviamente, ci separano anche diversi mesi dai concerti citati, che prenderanno il via nel mese di giugno. Le ragioni di tale difficoltà nel vendere i biglietti potrebbero stare anche nel fatto che sempre meno interessati sono disposti a acquistarli con così largo anticipo, dato il rincaro che hanno subito.

Per quanto riguarda Elodie, in particolare, nei prossimi mesi la cantante dovrebbe rilasciare un nuovo album. Questo potrebbe incentivare le vendite dei biglietti per i suoi concerti nel 2025, compreso quello a San Siro.