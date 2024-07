A seguito dei fatti degli ultimi giorni, per la prima volta a parlare è la compagna di Morgan, che ne ha preso le difese e attaccato Angelica Schiatti. Nel lungo sfogo, in un’intervista, ha detto: “Lei lo manipolava”.

La compagna di Morgan attacca Angelica Schiatti

Se da una parte Morgan quest’oggi ha pubblicato una canzone rivolta a coloro che considera i suoi “rivali”, la sua compagna ha pensato bene di intervenire. L’ha fatto in un’intervista tra le pagine di MowMag, in cui si è sfogata e preso le difese del suo attuale fidanzato, senza risparmiare il suo attacco ad Angelica Schiatti (che ha denunciato come noto Marco Castoldi).

Secondo la fidanzata di Morgan, Alessandra Cataldo, da parte di coloro che hanno sollevato determinate accuse ci sarebbe solo vendetta. Lei ha deciso di parlare, come per sua stessa ammissione, perché sostiene di conoscere la verità. Quello del suo compagno, a detta sua, sarebbe stato uno sfogo tra amici in un momento di sofferenza. Poi alcune rivelazioni:

“[A Morgan, ndr] hanno tenuto sotto controllo tutti i dispositivi per tre anni, gli hanno sequestrato i computer, e cosa ha detto il magistrato? Non è pericoloso. Non ha restrizioni né di parola né di azione. Viviamo insieme da 10 anni, abbiamo una figlia di 4 anni. Da Angelica abbiamo subito cattiverie quando ancora la piccola Maria era nel grembo. Marco e Angelica Schiatti avevano avuto una relazione tanti anni prima, 7 per l’esattezza, relazione che non era finita”.

Stando alla versione della compagna di Morgan, quando si sono lasciati, Angelica Schiatti si sarebbe poi avvicinata al chitarrista della band Le Vibrazioni. Per tale motivo Castoldi avrebbe proseguito la sua vita ed erano rimasti amici:

“La loro relazione era molto fitta di conversazioni e di messaggi. Ma ad un tratto, quando io e lui, già insieme da tempo, scopriamo di aspettare Maria, lei intensifica la sua presenza”. Soffermandosi in quest’ultimo punto ha raccontato una serie di episodi che si sarebbero verificati nel corso degli anni, fino a Sanremo 2020.

Alessandra Cataldo ha aggiunto che quando Morgan è poi diventato padre, improvvisamente Angelica Schiatti si sarebbe allontanata, tanto da bloccarlo su tutti i social senza spiegazioni. Una situazione che pare abbia fatto soffrire Castoldi, che avrebbe voluto un chiarimento.

Dopo aver raccontato anche Morgan padre e artista, la sua compagna ha concluso con un altro attacco nei confronti di Angelica Schiatti: “(…) La cantante si sta facendo strada grazie a Marco, che, ancora una volta, fa da trampolino. Chi sta guadagnando? Angelica. Chi ci sta perdendo? Marco”.

Così Alessandra Cataldo ha voluto dire la sua. Si tratta ovviamente della sua versione dei fatti e si attende una contro risposta dopo l’accaduto.