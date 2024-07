Tutti in piedi per Kate Middleton. La Principessa del Galles è stata accolta a Wimbledon dagli applausi dei presenti

Quest’oggi durante la finale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, era presente anche Kate Middleton. Seconda uscita pubblica per la Principessa del Galles dopo la malattia. Ad accompagnarla la figlia Charlotte e la sorella Pippa. Assente William.

Per Jasmine Paolini ieri il sogno di vittoria a Wimbledon è svanito. La tennista italiana ha dovuto arrendersi in finale contro la sua rivale Barbora Krejčíková. Oggi però è tempo di scoprire il vincitore tra gli uomini. A scontrarsi due grandi del tennis come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Tanti i vip presenti alla manifestazione e proprio oggi, in occasione di questa giornata speciale, non è mancata lei: Kate Middleton.

La sua partecipazione era incerta fino alle ultime ore che hanno preceduto la finale al femminile. Ma proprio nella giornata di ieri Kensington Palace ha sciolto le riserve e fatto sapere che Kate Middleton ci sarebbe stata e avrebbe preso parte all’attesissimo evento.

Il compito della Principessa del Galles, come da tradizione, è quello di premiare il vincitore tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Kate Middleton è arrivata così in campo per incoronare il re di Wimbledon (Alcaraz) e per congratularsi con lui e con il suo compagno sconfitto.

I sudditi nel vedere Kate Middleton hanno tirato un sospiro di sollievo ed è stata accolta da tanti applausi dei presenti. Da mesi ormai, a causa della malattia, le sue condizioni di salute hanno provocato grande preoccupazione tra gli estimatori della famiglia reale. Ma oggi Kate ha voluto dare un segnale importante.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Peraltro lei è patrona dell’All England Club, oltre che madrina della manifestazione. Kate Middleton non ha mai nascosto di essere anche una grande appassionata di sport, che ha sempre praticato e in questi anni non ha mai nascosto la sua grande stima per Roger Federer, suo preferito tra i tennisti.

Altra cosa da dire riguardo a questo intervento di Kate Middleton è l’assenza del marito e Principe William, volato in Germania per adempiere a un altro dovere. Il suo compito infatti è quello di sostenere l’Inghilterra nella finale contro la Spagna a Euro 2024. Insieme a Kate abbiamo visto presenti la figlia Charlotte e la sorella Pippa.

Insomma davvero un bel ritorno per Kate Middleton anche sul centrale di Wimbledon.