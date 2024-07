Dopo quanto accaduto in questi giorni, Morgan è tornato a far sentire la sua voce. Stavolta attraverso una nuova canzone contro quelli che lui considera “I cattivi”. Nel brano frasi come “Non mi farete tacere”; “Vergognatevi” e non solo. Ecco i volti noti con cui se l’è presa stavolta…

La canzone di Morgan

Da giorni ormai non si parla d’altro che della denuncia per stalking e diffamazione ricevuta da Morgan da parte dell’ex fidanzata Angelica Schiatti. Mentre diversi artisti si sono schierati a favore della cantautrice, sui suoi profili social (e in diverse occasioni) Marco Castoldi ha fatto sentire la sua voce.

A seguito di un primo sfogo, ci ha messo la faccia in un video dove ha spiegato la sua versione dei fatti. Successivamente poi Morgan ha anche fatto una serie di smentite per difendersi dalle varie accuse. In tutti questi momenti il cantautore ha spiegato che lui non sarebbe il carnefice ma la vittima. E ora l’ha fatto attraverso una canzone.

LEGGI ANCHE: La compagna di Morgan prende le sue difese e attacca Angelica Schiatti: “Lei lo manipolava”

In questa domenica 14 luglio, infatti, Morgan ha pubblicato un brano introdotto da una didascalia in cui afferma di essere lui il buono, a differenza dei “cattivi” che gli vorrebbero fare del male (secondo la sua versione). Nel video compaiono diversi volti noti, ai quali ha rivolto queste parole:

“Popolo di pecoroni furiosi anti artistici che inneggiano al rogo guidati da manipolatori, mentecatti (captati nelle menti), imparate ad esprimervi con l’arte e non con la violenza. Ora comandano i violenti, i bruti, i falsari, gli invidiosi. Non mi farete tacere, non vincerà il vostro odio, sfogatevi pure la virtù trionferà sempre e soprattutto la verità. E quando sarete smascherati tutta Italia farà una figura di me**a”.

Sempre nel testo, Morgan ha persino scomodato alcuni grandi cantautori della musica italiana: “Ah, un’ultima cosa: “colleghi”, siete una mandria di gnu, ma artisti proprio no, non sarete mai più chiamati artisti perché non lo siete, voi disonorate gli artisti. Che Battiato vi fulmini, anzi vi derida, come già faceva quando era al mondo. Che De André vi possa maledire, come già sta facendo. Vergognatevi finti rappers del ca**o che vi pisc**te addosso appena vedete la vostra ombra. Vergognatevi cantautorucoli da baci perugina, andate a ritirare le targhe Tenco, mentre Tenco vomita dal disgusto”.

Così Morgan ha deciso ancora una volta di rispondere e di difendersi. Ci saranno delle reazioni e risposte dopo queste sue esternazioni?