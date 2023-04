Con gli Amici Cucciolotti: spiagge pulite per un mare pulito

NEWS

Redazione | 26 Aprile 2023

Volete incontrare Westie, la Mascotte degli Amici Cucciolotti e salire a bordo del Catamarano Salvadelfini? Amate l’ambiente e volete contribuire a renderlo più pulito? Allora questa iniziativa è dedicata a voi.

L’iniziativa del 29 aprile

Pizzardi Editore, in collaborazione con i Plastic Busters dell’Università di Siena, la Marina di Loano, la Capitaneria di porto di Loano-Albenga e con il Patrocinio – Assessorato all’Ambiente, ha organizzato per sabato 29 aprile un’iniziativa rivolta ai Cucciolotti Explorer, i supereroi che portano a termine, con la loro “energia cucciolotta”, le Missioni Possibili in difesa degli animali e dell’ambiente, ma aperta anche a tutti coloro che amano il mare e vogliono mantenerlo pulito.

Il programma prevede al mattino la pulizia di una spiaggia in compagnia degli scienziati dell’Università di Siena, coordinati dalla Prof.ssa Maria Cristina Fossi che dirige il progetto “Plastic Busters”, un importante programma internazionale di ricerca scientifica adottato nel 2013 dalle Nazioni Unite come possibile soluzione sostenibile al crescente problema dei rifiuti marini nel Mar Mediterraneo.

Al termine dell’attività di pulizia-spiaggia sarà possibile salire a bordo del Catamarano Salvadelfini, l’imbarcazione attrezzata dalla Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale).

Ospitata dalla Marina di Loano, dal 2017 consente ai Plastic Busters di svolgere l’attività di ricerca scientifica in mare. Con il supporto di Pizzardi Editore e dei Cucciolotti Explorer che, figurina dopo figurina, contribuiscono a salvare gli animali marini del Mediterraneo.

Gli scienziati che compongono l’equipaggio del catamarano spiegheranno come si svolgono le ricerche in mare. Mostreranno gli strumenti utilizzati e racconteranno gli emozionanti incontri con i giganti del nostro mare: la balenottera e il capodoglio.

Completa il tuo album di figurine

Ma le emozioni non finiscono qua! Infatti, la giornata è anche un’occasione di incontro per i collezionisti da 0 a 100 anni in su delle figurine Amici Cucciolotti. Per questo, non mancherà il momento tanto atteso dedicato allo scambio delle figurine doppie e delle cards della collezione 2023, che potrà regalare la gioia di trovare le figurine mancanti per completare il proprio album.

Per partecipare all’iniziativa basta andare sul sito www.pizzardieditore.it, nella sezione “Plastic Busters”. Qui si cliccherà sulla Missione Possibile 2023 “Spiagge pulite per un mare pulito”, per poi seguire tutte le indicazioni.