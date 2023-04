NEWS

Andrea Sanna | 26 Aprile 2023

Uomini e donne

Teresa Langella si sfoga

Su Instagram nelle scorse ore Teresa Langella è tornata a far parlare di sé. L’ex tronista di Uomini e Donne, impegnata sentimentalmente con Andrea Dal Corso, ha condiviso con i suoi follower la disavventura vissuta. Secondo la ricostruzione del racconto fatto è stata derubata in hotel.

Con una serie di storie sul noto social, Teresa Langella ha svelato la brutta esperienza, piuttosto turbata: “Che brutto essere derubati. L’idea che le mani sporche, di non so chi, abbiano toccato i miei sacrifici, mi fa provare tanta rabbia. Che ladra/o! Vorrei trovare una spiegazione per chi arriva a fare questo genere di cose, ma tanto a cosa servirebbe? Non meritate un briciolo di niente. Ti auguro di farne buon uso!”.

La storia Instagram di Teresa Langella

Di seguito la Langella ha pubblicato anche una serie di video, dove ha spiegato in maniera più dettagliata ciò che è accaduto. Ha aggiunto anche qualcosa per iscritto a ogni storia realizzata: “È una sensazione terribile. Quando scopri che ti derubano è come se ti strappassero via i ‘ricordi’ più belli, i sacrifici più grandi della tua vita. Un estraneo che, senza permesso, entra in ‘casa tua’ e fa quello che vuole è orribile. NON SI FA! Non c’è più umanità. Ma una mano sul cuore non ve la passate?”

Le parole di Teresa Langella

Nel suo lungo monologo, come apprendiamo e leggiamo, Teresa Langella ha anche detto di essere una persona che ama mettere dei soldi da parte e quando preleva ritira giusto il necessario. Aprendo il portafoglio, però, ha trovato la brutta sorpresa.

Sempre nel racconto Teresa Langella ha svelato anche la dinamica dell’accaduto e dove sarebbero stati presi i soldi. Pare che, secondo le sue parole, tutto sarebbe accaduto appunto in hotel.

Insomma davvero una giornata da dimenticare per Teresa Langella, che sui social si è sfogata con i suoi follower.