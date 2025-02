Cos’è successo tra Alessia e Luk3 di Amici 24? I due stavano insieme e si sono lasciati? Un rapido riassunto della loro storia all’interno del talent di Maria De Filippi e cosa c’entra la new entry Raffaella.

Amici 24, Alessia e Luk3 stavano insieme

Ogni anno ad Amici i fan del programma assistono alla nascita di una o più coppie e i drammi sentimentali si intrecciano al loro percorso di crescita artistica nel corso del talent.

Questa edizione, 2024/2025, ha visto nascere due coppie: una da tempo ufficiale, Chiara e Trigno, e un’altra chiacchierata per mesi, ma senza aver avuto mai una conferma, almeno fino a fine febbraio: Alessia e Luk3.

La storia tra la ballerina di latino e il giovane cantante ha tenuto con il fiato sospeso molti fan di Amici 24, incuriositi dal loro legame che, pur non essendo mai stato ufficialmente confermato nei daytime, è apparso evidente ai più.

I due si sono frequentati per qualche mese, lasciando intendere di avere un rapporto speciale, anche se mai dichiarato apertamente come nel caso di Trigno e Chiara. Anche i social sono stati molto utili, fornendo ulteriori indizi, tra foto e video insieme.

Sin dai primi mesi nella scuola, piccoli gesti e qualche indiscrezione hanno fatto nascere il sospetto che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Uno dei momenti più emblematici è stato a dicembre 2024, quando Luk3 ha dovuto affrontare una sfida.

Dopo non aver staccato lo sguardo da lui neanche per un secondo e averlo supportato facendo il tifo per lui, al termine della prova, Alessia lo ha abbracciato con grande intensità, segno di un forte legame.

Secondo alcuni rumor, inoltre, il penultimo singolo rilasciato dal giovane cantate, Valentine, sarebbe proprio dedicato alla ballerina. Di questo, però, non c’è davvero alcun tipo di prova effettiva.

Più recentemente, invece, una lite furiosa tra i due ha confermato la profondità del loro rapporto. In quell’occasione, a causa di un malinteso, Luk3 si e sentito tradito da Alessia, con la quale si era confidato in un momento di profonda crisi. Dopo aver pianto entrambi, il tutto è rientrato e si è concluso con un altro lungo abbraccio e delle scuse.

Alessia e Luk3 si sono lasciati

Tuttavia, la loro storia sembra ormai appartenere al passato. La rottura è avvenuta pochi giorni prima dell’ingresso nella scuola della nuova ballerina di latino, Raffaella, anche lei diciassettenne come Luk3, a differenza di Alessia che ha 23 anni.

La situazione è esplosa nel daytime andato in onda il 20 febbraio 2025. In quella puntata di Amici 24 è stato mostrato un avvicinamento tra Luk3 e la stessa Raffaella, scatenando la reazione di Alessia.

È stato allora che i due protagonisti hanno ammesso di essersi frequentati, anche se con sentimenti diversi: Alessia sembrava essersi coinvolta più profondamente, rispetto a Luk3, il quale ad un certo punto avrebbe dichiarato di volersi concentrare solo sulla musica.

L’ingresso di Raffaella

La vicinanza tra Luk3 e Raffaella ha ferito Alessia, che ha manifestato il suo dispiacere apertamente. Di fronte a questa reazione, Raffaella ha dichiarato di voler prendere preventivamente le distanze da Luk3 per rispetto della compagna di scuola.

Alessia ha apprezzato il gesto, ma ha nutrito dubbi sulla posizione presa dalla sua collega di latino. Infatti, appena una settimana dopo, Luk3 ha confermato il proprio interesse per Raffaella. Quest’ultima, pur non dichiarandosi apertamente coinvolta, ha dimostrato di gradire la sua compagnia.

Quando Alessia ha scoperto questo sviluppo, ha reagito con profonda delusione, accusando entrambi di averla presa in giro. Il triangolo amoroso ha così aggiunto ulteriore tensione all’interno della scuola, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi tra i tre protagonisti.