I fan di Amici senza dubbio si ricorderanno di Manuel Aspidi, una delle voci più interessanti uscite dal talent show di Maria De Filippi. Oggi la sua carriera da cantante prosegue molto bene e presto diventerà anche attore. Scopriamo insieme dove lo vedremo.

Manuel Aspidi di Amici diventa attore

Chi segue gli allievi della scuola di Amici anche dopo il loro percorso nel talent, sicuramente avrà nella mente molto bene Manuel Aspidi. Il cantante, dalle doti vocali indubbie, è stato tra i più amati dell’edizione del 2007 del talent show. Oggi pare stia avendo grande successo all’estero con le sue canzoni. Ma al centro del suo mondo non c’è solo la musica.

Questo perché presto Manuel Aspidi debutterà come attore. A rivelarlo è stato lo stesso cantante livornese in un’intervista rilasciata a Tag24: “Sono prontissimo e allo stesso tempo emozionato ed entusiasta. Mi piace mettermi in gioco e iniziare nuove avventure che, sicuramente, arricchiranno la mia carriera artistica. Sarà un’esperienza nuova nella quale avrò modo di mostrare un’altra parte di me”, ha dichiarato per poi ringraziare la Settembre Produzioni per la fiducia riposta nei suoi riguardi.

La nota casa di produzione ha diretto il videoclip del singolo di Manuel Aspidi, Wildfire, ma a quanto pare per lui sono presenti altri progetti. Tra cui un lungometraggio con nomi di rilievo dl panorama cinematografico, dove Manuel sarà coinvolto come attore protagonista. Si tratta di un film-musical dove avrà modo di mettere in scena anche le sue doti musicali.

Come dichiarato da Carla Finelli, CEO & founder della Settembre Produzioni, si tratta di un film che nei prossimi mesi sarà girato nel nord Italia, tra l’Alto Adige e il Trentino:

«Manuel è un interprete con un talento distintivo, una voce unica e potente. È un artista poliedrico con competenze trasversali nell’ambito dello spettacolo(…). Questi due progetti cinematografici, insieme al videoclip, sono solo l’inizio di una lunga serie di collaborazioni.», ha dichiarato a Diffusioni Musicali. Insomma non ci resta che augurare il meglio a Manuel Aspidi!