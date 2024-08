Su Canale 5 il 24 dicembre andrà in onda il concerto di Natale de Il Volo. Peccato che questo sarà registrato il 31 agosto presso la Valle dei Templi di Agrigento. Il presidente della Regione Sicilia ha avvertito: “Mettete i cappotti”. È polemica!

La polemica per il concerto de Il Volo

Il Volo tornerà su Canale 5 il 24 dicembre 2024, con il Concerto di Natale. Ora probabilmente vi starete chiedendo perché, in piena estate, vi stiamo parlando di questa cosa. Il motivo è semplice: l’evento sarà registrato proprio in questi giorni e ne è scaturita una polemica. Questo perché il pubblico è stato invitato a presentarsi con il cappotto solo ed esclusivamente per non tradire la messa in onda invernale.

È quanto si legge sul sito di Davide Maggio. Sembra uno scherzo, ma è quanto si sta verificando nella Valle dei Templi ad Agrigento. Uno dei luoghi simbolo della città, infatti, accoglierà Il Volo in data 31 agosto. Il trio registrerà live lo spettacolo, dove interpreteranno le più belle canzoni natalizie e, come già accennato, sarà trasmesso durante la Vigilia di Natale, come il tradizionale evento trasmesso ogni anno su Canale 5 e pare saranno presenti anche alcuni vertici Mediaset.

Il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha fatto sapere quanto segue: “A dicembre va in TV, venite in cappotto“. Schifani ha anche aggiunto come questa sia un’unica occasione per promuovere il territorio (I due concerti serviranno infatti a promuovere Agrigento ‘Capitale Italiana 2025 della Cultura’) ma anche mostrare al mondo il valore dei tre tenori.

A seguire una seconda data sarà registrata dai ragazzi de Il Volo in data 1° settembre per la Public Broadcasting Service, con la messa in onda negli USA a partire da fine novembre e per tutto il 2025. Lo spettacolo poi sarà mostrato anche in altri Paesi come Francia, Germania e Belgio in Europa, ma persino in Brasile e Cile.

Come detto, però, l’evento che vede protagonisti Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble (che da poco ha trovato l’amore) e Piero Barone, ha scatenato una serie di polemiche. Non solo perché è un concerto natalizio e viene registrato in estate. A far discutere è anche la chiusura per due giorni della Valle dei Templi, negando così l’accesso ai numerosi turisti che si recano in Sicilia.

Anche i tempi non sembrano essere da meno, dato che la comunicazione di “chiusura momentanea”, pare non sia arrivata con largo anticipo, ma avrebbe invece spiazzato le agenzie di viaggio. Solo 1200 persone potranno essere presenti alla serata (600 a sera) e la vendita dei biglietti è disponibile solo sul sito del Parco.

E ancora a riguardo Davide Maggio fa sapere che il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 1,2 milioni di Euro (900.000 finanziati dalla Regione Sicilia e 300.000 dal Governo), di cui 200.000 di cachet per Il Volo.

Insomma tutta questa serie di decisioni hanno provocato diverse critiche!