Sbirciando sui social è spuntato qualche video inedito dal dietro le quinte delle registrazioni di Temptation Island. I filmati sono stati ripresi da alcuni fan della trasmissione che si trovavano nella spiaggia accanto e non hanno potuto fare a meno di immortalare il momento.

Il video inedito di Temptation Island

C’è davvero grande attesa tra i fan per le registrazioni della prossima edizione di Temptation Island e le notizie sui protagonisti sono già diverse. La prima coppia, per esempio, ha già attirato l’attenzione di tutti e sono giunte alcune segnalazioni sulla loro vita lontana dai riflettori. Intanto però il web mormora e su TikTok in queste ore sono apparsi dei video.

Si tratta di un filmato decisamente inedito in cui alcuni fan di Temptation Island, che si trovavano in una parte ben precisa della spiaggia dell’Is Morus Relais, hanno ripreso alcune delle scene in cui si vedono i nuovi partecipanti di questa edizione.

In un primo momento si notano una ragazza e un ragazzo fare l’ingresso nelle splendide acque cristalline della Sardegna. Sembrerebbe essere il villaggio delle fidanzate, ma non ne abbiamo certezza effettiva. Potrebbe trattarsi magari di una fidanzata e un tentatore. Anche perché, poco dopo, è comparso un altro momento in cui si notano diversi single fare il bagno e chiacchierare tra loro.

Peraltro si è trattato di un momento di riprese, dato che appaiono microfoni e telecamere che riprendono i protagonisti di Temptation Island citati. C’è da dire che non sappiamo di chi si tratti con certezza, dunque servirà attendere la messa in onda per scoprire chi sono coloro che vediamo in questi video esclusivi puntati nelle scorse ore sul web.

Insomma un piccolo spoiler e antipasto di quello che sarà il ritorno di Temptation Island su Canale 5. Ciò conferma peraltro che le registrazioni sono finalmente iniziate e ci stiamo avvicinando sempre di più alla messa in onda. In questi giorni conosceremo piano piano tutte le coppie che faranno parte del reality e siamo certi che anche stavolta ne vedremo delle belle!