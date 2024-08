“Mediaset potrebbe anche affidarle una sfida ambiziosa su Canale 5“, questo il retroscena che si vocifera a proposito di Simona Ventura, secondo cui sarebbe contesa tra la Rai e la rete del Biscione.

Simona Ventura contesa tra Rai e Mediaset?

Sono tanti i programmi televisivi che faranno ritorno a settembre nelle varie reti televisive. Simona Ventura, per esempio, fresca di nozze con il marito Giovanni Terzi ha una bella stagione davanti a sé con un’agenda davvero ricca di impegni. Stando a quanto si legge da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, però, pare possa esserci una sorpresa nel futuro della conduttrice.

LEGGI ANCHE: Alice Campello smentisce (a sorpresa) l’ex marito Álvaro Morata e fa una precisazione – FOTO

Secondo quanto ripreso dal giornalista, infatti, Simona Ventura sebbene abbia più volte detto di stare bene in Rai, potrebbe essere contesa con Mediaset, che chissà non possa affidarle una sfida molto ambiziosa su Canale 5 nel prossimo futuro. Ora come ora pare difficile pensare a una simile eventualità, dato che per l’appunto la stessa presentatrice ha più volte ribadito la sua volontà di proseguire in Rai, ma il gossip scalpita durante queste giornate estive.

Quel che è certo, però è che vedremo certamente Simona Ventura accanto alla collega Paola Perego al timone di Citofonare Rai 2, poi ancora su Nove ospite fissa di Che Tempo Che Fa e alla conduzione di un adventure game sempre su Rai 2. Prima di tutto questo pare però che la conduttrice sarà gradita ospite di Silvia Toffanin insieme a Giovanni Terzi, per parlare del matrimonio e mostrare le immagini in esclusiva, ma non solo. Ecco il trafiletto riportato da Alberto Dandolo:

“Simona Ventura scalda i motori per l’autunno tv. La domenica tornerà al timone di Citofonare Rai 2 con Paola Perego e siederà al Tavolo di Che tempo che fa (Nove). Nel 2025 condurrà un adventure game su Rai 2. Ma prima di tutto, a settembre, andrà a Verissimo con il marito Giovanni Terzi per mostrare le immagini delle nozze. Mediaset potrebbe anche affidarle una sfida ambiziosa su Canale 5”.

LEGGI ANCHE: È davvero finita tra Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo? Un gesto solleva ogni dubbio

Di quale ambiziosa sfida si parlerà? Simona Ventura ha detto spesso di stare molto bene in Rai, dunque pare difficile che a oggi un’idea del genere possa concretizzarsi. Ma chissà. Staremo a vedere!